vivo V29e'nin Bazı Özellikleri Belli Oldu

vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni telefona dair önemli gelişme yaşandı. Çok yakında tanıtılması beklenen vivo V29e'nin bazı özellikleri ve tasarım detayları belli oldu. Peki, merak içerisinde beklenen akıllı telefon modeli neler sunacak?

vivo V29e'nin Özellikleri Neler?

Geçtiğimiz hafta vivo V29e'nin Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Geekbench test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından vivo marka yeni akıllı telefon modeli için bir web sayfası hazırlandı. Hazırlanan web sayfasıyla beraber söz konusu cihazın tasarım detayları ve bazı özellikleri belli oldu.

vivo V293'nin web sayfasına göre telefonun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ön kamerada Eye Auto Focus Selfie isimli bir teknoloji bulunacak. Ön kameranın, oldukça kaliteli görüntüler elde edilmesine imkân tanıyacağı söyleniyor.

vivo marka akıllı telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Düşük ışıkta bile kaliteli sonuçların elde edileceği belirtiliyor. Telefonun ekranı ise 120Hz yenileme hızı sunabilir.

58,7 derece kavisli ekrana sahip olacak telefonun arka yüzeyinde çift renk tonu bulunacak. İnce çerçeveleri ile şık bir görünüm sunacak cihazın arka kameralarının çevresi altın renginde olacak. Arka yüzeyin alt kısmında ise vivo yazısı yer alacak.

vivo V29e Çıkış Tarihi

vivo V29e isimli akıllı telefon modelinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Cihazın henüz resmî çıkış tarihi açıklanmadı. Bu sebepten ötürü tanıtımın tam olarak hangi tarihte yapılacağı bilinmiyor.

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