Xiaomi Mix Fold 3 Türkiye’de Satılacak mı? Açıklama Geldi!

Xiaomi tarafından yapılan açıklamayla beraber Xiaomi Mix Fold 3'ün Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı belli oldu. Peki, Xiaomi marka yeni katlanabilir akıllı telefon modeli küresel pazarda yer alacak mı?

Xiaomi Mix Fold 3 olarak isimlendirilen katlanabilir akıllı telefon modeli, 14 Ağustos 2023 tarihinde Çin'de düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran telefon sadece Çin'de piyasaya sürülmüştü.

Diğer ülkelerde yaşayan ve telefonu satın almak isteyen pek çok kişi, Mix Fold 3'ün küresel lansmanını merak içinde bekliyordu. Bu konu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi.

Xiaomi Mix Fold 3 Türkiye’de Satılacak mı Sorusu Yanıtlandı

Xiaomi İletişim Yöneticisi Daniel Desjarlais, Xiaomi Mix Fold 3'ün diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Desjarlais, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mix Fold 3'ün yalnızca Çin pazarında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Daniel Desjarlais tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı katlanabilir akıllı telefon diğer ülkelerde satışa sunulmayacak. Telefon sadece Çin'den alınabilecek.

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