vivo V29e'den İlk Görüntüler Geldi: Telefonun Tasarımı Ortaya Çıktı!

vivo, mevcut vivo V29 serisine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Daha önce sertifika sızıntılarında ortaya çıkan V29e modelinin şimdi de ilk görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

vivo V29e, iki belirgin dairesel kamera modülüne sahip, iki renk tonuyla dikkat çeken bir arka tasarıma sahip. Cihaz ayrıca mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

vivo V29e'nin Tasarımına İlk Bakış

vivo V29e Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun özellik kısmında şu ana kadar bildiklerimize baktığımızda akıllı telefonun 120 Hz ekranla geleceğini ve Qualcomm Snapdragon bir işlemci tarafından destekleneceğini biliyoruz.

İşlemcinin net detayı belli olmasa da Snapdragon 480 5G veya Snapdragon 480+ 5G olması bekleniyor.

8/12 GB RAM ve 128/256 GB dâhili depolama seçenekleriyle gelmesi beklenen vivo V29e, kutudan Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile gelecek.

Peki siz Ağustos ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen vivo V29e'nin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.