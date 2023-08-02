vivo V29 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

vivo, üst düzey özelliklerle dolu bir akıllı telefon olan vivo V29 5G'nin tanıtımıyla ürün yelpazesini genişletiyor.

Cihaz, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç 55 derece kavisli AMOLED panele ve 186 g ağırlığında 7,46 mm kalınlığa sahip.

Qualcomm Snapdragon 778G işlemciden güç alan Vivo V29 5G, 8 GB RAM ve MicroSD kart desteği ile 1 TB'a kadar genişletilebilir 256 GB dâhili depolama alanı sunuyor. vivo V29 5G, 50MP ön kameranın yanı sıra arka tarafta 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP derinlik sensörü dâhil olmak üzere üçlü kamera ünitesine sahip.

Akıllı telefon, 80W hızlı şarj desteğine sahip 4.600 mAh pil ile geliyor ve Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 arayüzüyle kutudan çıkıyor.

Kullanıcıların tercihlerine ve gereksinimlerine hitap eden siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan vivo v29 5G'nin global fiyatı şu anda 525 dolar olarak belirlenmiş durumda.

vivo V29 Özellikleri