Merakla Beklenen vivo V29e'nin Videosu Yayımlandı

vivo V29 serisine katılmaya hazırlanan vivo V29e'nin videosu paylaşıldı. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modeli V29e, kavisli ekranıyla ön plana çıkacak. Peki, vivo'nun yeni telefonu neler sunacak?

vivo V29e'nin Videosu Paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde vivo V29e'nin tasarımı ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun nasıl görünüme sahip olacağı belli olmuştu. vivo marka yeni akıllı telefon modeli ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. vivo V29e olarak isimlendirilen telefona dair bir video yayımlandı. 47 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

vivo V29e Özellikleri Neler Olacak?

Bazı kaynaklar telefonda Snapdragon 480 5G veya Snapdragon 480+ 5G işlemcisinin yer alacağını öne sürerken bazı kaynaklar ise cihazın Dimensity 8200 işlemcisine sahip olacağını iddia ediyor. Resmi bir açıklama olmadığından ötürü hangi işlemcinin yer alacağı henüz bilinmiyor.

Android 13 tabanlı FunTouchOS 13 ile beraber gelecek telefonun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacağı öne sürülüyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri yer alabilir.

120Hz yenileme hızı sunacağı iddia edilen telefonun ekran büyüklüğünün ne kadar olacağı belli değil. Telefonun tam olarak hangi tarihte tanıtılacağı da bilinmiyor. Yakında lansman tarihi açıklanacaktır. Yapılan tanıtımla beraber telefonun özellikleri belli olacaktır.

vivo V29e için hazırlanan video hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.