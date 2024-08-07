Amiral Gemisi Katili: vivo V40 Serisi Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Vivo, merakla beklenen V40 serisini vitrine çıkardı. Peki, yeni modeller teknik özellikleriyle, tasarımlarıyla ve fiyatlarıyla kullanıcılara neler sunuyor? İşte Vivo V40 ve V40 Pro'nun özellikleri ve fiyatı!

Vivo V40 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

Seride 6.78 inç, 2,800 x 1,260 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut. Bununla birlikte delikli ekran tasarımlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyorlar. İşlemci tarafında standart model Snapdragon 7 Gen 3 ve Pro ise Dimensity 9200+'tan destekleniyor.

Akıllı telefonlarda 8/12 GB RAM mevcut. Buna ek olarak standart modelde 128/256/512 GB ve Pro'da 256/512 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. 80W hızlarında şarj olabilen 5,500 mAh'lik bir pilden beslenen modellerde IP68 su ve toz geçirmezlik, ekran içi parmak izi sensörü ve Bluetooth 5.4 gibi özellikler de mevcut.

Vivo V40 : Başlangıç fiyatı 39,999 INR (yaklaşık 480 ABD Doları / 440 Euro)

: Başlangıç fiyatı 39,999 INR (yaklaşık 480 ABD Doları / 440 Euro) Vivo V40 Pro: Başlangıç fiyatı 54,999 INR (yaklaşık 655 ABD Doları / 600 Euro)

Özellik Vivo V40 Vivo V40 Pro Ekran 6.78 inç AMOLED, 2,800 x 1,260 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4,500 nit pik parlaklık 6.78 inç AMOLED, 2,800 x 1,260 piksel çözünürlük, HDR10+, 4500 nit pik parlaklık, 120Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 MediaTek Dimensity 9200+ RAM 8GB / 12GB 8GB / 12GB Depolama 128GB /256GB / 512GB 256GB / 512GB Pil 5,500mAh, 80W hızlı şarj 5,500mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 14 tabanlı Funtouch OS Android 14 tabanlı Funtouch OS Arka Kamera - 50 MP ana sensör, Zeiss lens, OIS

- 50 MP ultra geniş açı lens - 50 MP ana sensör, Zeiss lens

- 50 MP ultra geniş açı lens

- 50 MP telefoto lens, 2x optik zoom

- Akıllı Aura Işık Ön Kamera 50 MP selfie ve video aramaları 50 MP selfie ve video aramaları Diğer Özellikler IP68 su ve toz geçirmezlik, ekran içi parmak izi sensörü, 7.58mm ince gövde, Bluetooth 5.4 IP68 su ve toz geçirmezlik, ekran içi parmak izi sensörü, 7.58mm ince gövde