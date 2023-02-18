Vivo V27'nin Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu

Vivo, Vivo V27 serisi akıllı telefonların öncelikle Hindistan'da yakında olmak üzere yakında piyasaya sürüleceğini duyurmaya başladı. Yakın tarihli bir sızıntı, V27 Pro modelinin 25 Şubat'ta piyasaya sürülmesini bekleyebileceğimizi gösteriyor. Ayrıca yeni bir rapor cihazın fiyatını ortaya çıkardı.

Vivo V27 Pro Fiyatı

Pricebaba, endüstri kaynaklarına atıfta bulunarak Vivo V27 Pro'nun 41.999 Rs'lik (yaklaşık 507 dolar) bir kutu fiyatına sahip olacağını bildirdi. Kutudaki fiyatın genellikle cihazın perakende fiyatından biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz, bu nedenle piyasaya sürüldüğünde 40.000 Rs'nin (yaklaşık 483 dolar) altında fiyatlandırılmasını bekleyebiliriz.

Vivo V27 Pro, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki depolama seçeneğiyle sunulacak ve her ikisi de 8 GB RAM'e sahip olacak. Magic Blue ve Noble Black renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Vivo V27 Pro'nun Çin'e özel Vivo S16 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olduğunu zaten biliyoruz, bu nedenle diğer özellikleri hakkında zaten bilgimiz var.

Vivo V27 Pro Özellikleri

Vivo V27 Pro'nun 2400 x 1800 piksel yüksek çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,78 inçlik büyük bir kavisli AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Ekran ayrıca 360Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak.

Telefona güç veren bir MediaTek Dimensity 8200 işlemci olacak ve 256 GB UFS 3.1 depolama alanı ve 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ile birlikte gelecek. 66W hızlı şarj özelliğine sahip 4600mAh pil de telefonun dikkat çeken özellikleri arasında

Telefonun 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Selfie severler için 50MP ön kamera bulunacak. Telefon 164 x 74.8 x 7.4mm boyutlarında ve yaklaşık 183 gram ağırlığında olacak.