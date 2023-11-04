vivo X100'ün Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

Merak içerisinde beklenen vivo X100, Geekbench puanları ile gündeme geldi. Test sonuçları ile birlikte telefonun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon nasıl bir performans sergiledi?

vivo X100'ün Geekbench Puanları Belli Oldu

Çok yakında tanıtılması beklenen vivo X100 isimli akıllı telefon modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu telefonun Geekbench testinde sergilediği performans belli oldu.

V2309A model numarasına sahip olan telefon tek çekirdek testinde 1.643 puan, çoklu çekirdek testinde ise 7.199 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü mevcut. Telefonun RAM tarafında birden fazla seçenek sunması bekleniyor.

Geekbench testine göre Android 14 ile beraber gelecek telefonda MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisi yer alabilir. Söz konusu telefonun ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.

vivo X100 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X100 ve X100 Pro modellerinin 13 Kasım tarihinde, X100 Pro+ modelinin ise önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.

vivo marka yeni akıllı telefon modelinin Geekbench testinde sergilediği performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.