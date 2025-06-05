Foto Olmasa İnanmazdık: Minicik Telefona Devasa Batarya Sığdırdılar

Vivo, geçen yıl X200 Pro Mini adında bir amiral gemisi tanıtmıştı. Ancak bunun diğer amiral gemilerinden farkı, oldukça küçük bir boyutta olmasıydı. Bu yıl da X300 serisiyle trendi devam ettirmek isteyen Vivo, küçücük telefona devasa bir batarya yerleştirmeyi başardı.

Doğru bilgi vermesiyle bilinen sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın belirttiğine göre Vivo'nun yeni 6.3 inçlik bir telefonunda 7000 mAh'lik devasa bir batarya yer alacak.

Vivo X200 Pro Mini ve X300 Pro Mini Beklenen Özellikleri

Sızıntılar internetteki yerini almaya başladı ancak Vivo, söz konusu iddiaları henüz doğrulamadı. Yine de, önceki nesil mini modele bakıldığında X300'ün bu özelliklerle gelmesi şaşırtıcı olmayacak. Özellikle de X200 Pro Mini'de yer alan 6.31 inçlik AMOLED ekranın altındaki 5700 mAh'lık bataryaya bakınca sızıntıların doğru olacağı bekleniyor.

X200 Pro Mini'deki batarya çok büyük görünmese de boyutuna göre oldukça başarılı bir performans sergiliyordu.

Üstelik kamerasında da Zeiss ile gerçekleştirdiği iş birliğinin gücüyle 32 MP'lik bir kameranın yer almasıyla dikkat çekiyordu. Bu kamerada Zeiss T* lens kaplaması ve lazer otofokus gibi premium özellikler vardı ve 4K video kaydı bile yapıyordu.

Vivo X200 Pro Mini, AnTuTu testlerinde gösterdiği yüksek performansla da rekor kırmıştı.

Dimensity 9400 Yonga Seti ve HDR10+ Ekran

Yeni modelin teknik detayları henüz netleşmedi. Yine X200 Pro Mini modelini inceleyerek; modelde yer alan LTPO AMOLED ekran ve HDR10+ desteğiyle 1 milyar renk gösterebiliyordu. Gücünü MediaTek Dimensity 9400 yonga setinden alan ve Android 15 tabanlı işletim sistemiyle gelen telefonun ekran yenileme hızı 120Hz idi.

X300 Pro Mini'de bu özelliklerin katlanması bekleniyor.