vivo'dan Uygun Fiyatlı Telefon! 50 MP Ön Kamera ve 16 GB RAM'e Sahip

vivo kısa süre önce S30 Pro Mini ve S30 isimli telefonları tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu telefon S30 devasa batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo S30 Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip S30 modeli, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 160,21 x 74,39 x 7,49 mm boyutlarında.

Adreno 722 GPU'ya sahip Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.8GHz, dört adet 2.4GHz ve üç adet 1.8GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 15 ile birlikte gelen S30 modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçnekleri bulunuyor. 6.500 mAH batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony LYT700V ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram değerine sahip IMX882 periskop telefoto kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefon, IP64 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

vivo S30 Fiyatı