Türkiye'de Netflix'e Zam Geldi! Abonelik Fiyatları Cep Yakıyor

Netflix Türkiye abonelik fiyatı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler dijital yayın platformunun abonelik planlarının ücretleri arttı. Peki, Netflix'in temel, standart ve premium abonelik fiyatları ne kadar oldu?

Netflix Türkiye Abonelik Ücretine Zam Geldi

Çok sayıda film, dizi, belgesel, animasyon ve programın yer aldığı Netflix isimli dijital yayın hizmetine zam geldi. Bununla birlikte temel, standart ve premium planlarının ücreti arttı. Temel abonelik ücreti 189,99 TL, standart abonelik ücreti 289,99 TL, premium abonelik ücreti ise 379,99 TL'ye yükseldi.

Zam gelmeden önce dijital yayın hizmetinin temel abonelik ücreti aylık 149,99 TL, standart abonelik ücreti 229,99 TL, premium abonelik ücreti ise 299,99 TL şeklindeydi. Yeni zam ile birlikte fiyatlar önemli ölçüde arttı. Geçtiğimiz haftalarda Apple Music'e de zam gelmişti.

Temel abonelik planı 720p çözünürlüğü destekliyor. Bu planda aynı anda yalnızca bir cihazda içerikler izlenebiliyor. Standart plan ise 1080p çözünürlüğü destekliyor. Bu planda aynı anda iki cihazda içerik izlenebiliyor.

Premium abonelik planında 4K çözünürlük, HDR ve konumsal ses (üç boyutlu ses) desteği bulunuyor. Bu abonelikte aynı anda dört cihazda içerik izlenebiliyor.