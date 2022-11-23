Vivo X90 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Satışa sunduğu ürünlerle dünya genelinde adından söz ettirmeyi başaran Vivo, X90 serisini tanıttı. Gerçekleşen tanıtımla beraber Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. Vivo'nun yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Vivo X90 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya: 4810 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 517 dolar

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo X90, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.

Vivo X90 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9200

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 4870 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 698 dolar

4870 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50.3 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Vivo X90 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Ekran Paneli: LTPO4 AMOLED

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 4700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Arka Kamera: 50.3 MP + 64 MP + 50 MP + 48 MP

Ön Kamera: 32 MP

Yazılım: Android 13, Funtouch

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 908 dolar

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan Vivo X90 Pro+, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz ve HDR10+ sunuyor. 12 GB RAM'e sahip olan telefonda 4700 mAh batarya kapasitesi mevcut.