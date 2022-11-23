Vivo X90 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, Vivo tarafından üretilen yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
Satışa sunduğu ürünlerle dünya genelinde adından söz ettirmeyi başaran Vivo, X90 serisini tanıttı. Gerçekleşen tanıtımla beraber Vivo X90, X90 Pro ve X90 Pro+ özellikleri ve fiyatı belli oldu. Vivo'nun yeni akıllı telefon modellerine dair merak edilen detaylar haberimizde.
Vivo X90 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,78
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4810 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 517 dolar
6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Vivo X90, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı ve HDR10+ sunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9200 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut.
Vivo X90 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9200
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4870 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
- Arka Kamera: 50.3 MP + 50 MP + 12 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 698 dolar
4870 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonun arka yüzeyinde 50.3 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor.
Vivo X90 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
- Ekran Paneli: LTPO4 AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4700 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50.3 MP + 64 MP + 50 MP + 48 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Yazılım: Android 13, Funtouch
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 908 dolar
Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alan Vivo X90 Pro+, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 120Hz ve HDR10+ sunuyor. 12 GB RAM'e sahip olan telefonda 4700 mAh batarya kapasitesi mevcut.
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