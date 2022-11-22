Amiral Gemisi Katili iPhone SE 4 Geliyor: İşte Beklenen Özellikleri!

Apple her yıl olmasa da belli aralıklarla iPhone SE adı altında bir bütçe dostu iPhone modelini piyasaya sürüyor ve şimdiye kadar teknoloji devi, cihazın üç modelini geçmişte piyasaya sürmüştü. Şimdi ise yaklaşan iPhone SE 4 için şirketin birkaç büyük değişikliği bulunuyor.

Yeni gelen raporlara göre, 2023 ilkbaharında resmiyet kazanması beklenen iPhone SE 4, bütçe dostu olmasının yanı sıra amiral gemisi katili bir akıllı telefon olacak ve birçok Android akıllı telefon için de fiyat tarafında önemli tehdit oluşturacak.

Apple, şimdiye kadar piyasaya sürdüğü iPhone SE modellerini iyi satmayı başardı ancak cihazlar hiçbir zaman bir amiral gemisi katili veya paranın karşılığını en iyi şekilde veren telefonlardan olamadı ancak yeni bir rapora göre bu, yaklaşan modelle değişmek üzere.

iPhone SE 4'ün en azından SE serisi için güncellenmiş bir tasarımla geleceği aşikâr. Raporlara göre cihaz, iPhone XR'a benzer bir tasarım benimseyecek. Bu durumda, teknoloji devinin sonunda Touch ID'ye güvenmek yerine SE serisinde Face ID sunma ihtimali var.

iPhone SE 4 Bilinen Özellikleri

Özelliklerine geldiğimizde cihazın yine iPhone XR'nin 6,1 inç 720p LCD ekranını kullanması muhtemel, bu da daha önce gelen iPhone XR benzerliği ile ilgili söylentilerle örtüşüyor. Şarj noktasında ise 20W hızlı şarj ve 7.5W kablosuz şarj desteği ile 3.000 mAh pil dikkat çekiyor.

İşlemci tarafında cihazın yeni piyasaya sürülen iPhone 14 serisinde de kullanılan A15 veya A16 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise arka tarafta 12MP'lik tek bir sensör ve önde 7MP'lik bir selfie kamerasına sahip olacağı tahmin ediliyor.

Apple iPhone SE 4'ün önümüzdeki yıl resmiyet kazanacağı bildiriliyor ancak iPhone 14 serisinin düşük satışları, Apple'ın iPhone SE 4'ü piyasaya beklenenden erken sürmesine neden olabilir.