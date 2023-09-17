Bütçe Dostu vivo Y17s Tanıtıldı: Özellikleri Neler?

vivo, Y17s isimli yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber vivo Y17s modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken telefon donanım konusunda neler sunuyor?

vivo Y17s Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,56 inç

: 6,56 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1612 piksel

: 720 x 1612 piksel Ekran Yenileme Hızı : 60Hz

: 60Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 269 PPI

: Yaklaşık 269 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 6 GB LPDDR4x

: 6 GB LPDDR4x Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Yazılım : Android 13 tabanlı Funtouch OS 13

: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 Ağırlık : 186 gram

: 186 gram Kalınlık: 8,09 mm

6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 186 gram ağırlığında. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde iki adet kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor.

vivo Y17s Fiyatı

İki farklı renk seçeneği ile beraber gelen yeni akıllı telefon modeli vivo Y17s yaklaşık 146 dolar fiyata sahip.

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