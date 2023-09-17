Bütçe Dostu vivo Y17s Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
vivo Y17s modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu akıllı telefonda hangi donanım bileşenleri bulunuyor? İşte telefonun detayları!
vivo, Y17s isimli yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Yapılan tanıtımla beraber vivo Y17s modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken telefon donanım konusunda neler sunuyor?
vivo Y17s Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,56 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 269 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 6 GB LPDDR4x
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.0
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Kablolu Şarj: 15W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch OS 13
- Ağırlık: 186 gram
- Kalınlık: 8,09 mm
6,56 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve yaklaşık 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.
5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 186 gram ağırlığında. Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde iki adet kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde bir adet kamera bulunuyor.
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Tanıtımına sayılı günler kala vivo T2 Pro modelinin Geekbench puanları ortaya çıktı. Test sonuçlarıyla beraber söz konusu telefonun bazı özellikleri de belli oldu.
vivo Y17s Fiyatı
İki farklı renk seçeneği ile beraber gelen yeni akıllı telefon modeli vivo Y17s yaklaşık 146 dolar fiyata sahip.
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