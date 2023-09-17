Altın Kaplama iPhone 15 Pro Serisinin Fiyatı Cep Yakıyor!

Tasarladığı özel tasarımlı cihazlar ile gündeme gelmeye devam eden Caviar, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin altın kaplama versiyonlarını üretti. IPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro, sahip oldukları fiyat etiketleri ile dikkatleri üzerinde topladı.

Altın Kaplama iPhone 15 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15 Pro Ultra Gold 128 GB Depolama : 8.890 dolar

: 8.890 dolar iPhone 15 Pro Ultra Gold 256 GB Depolama : 9.170 dolar

: 9.170 dolar iPhone 15 Pro Ultra Gold 512 GB Depolama : 9.530 dolar

: 9.530 dolar iPhone 15 Pro Ultra Gold 1 TB Depolama: 9.890 dolar

"Ultra Gold" olarak isimlendirilen özel tasarıma sahip telefonun arka yüzeyi 18 ayar altın ile yapıldı. Yalnızca 99 adet üretilen özel tasarımlı telefonun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 890 dolar (yaklaşık 240 bin TL) fiyata sahip.

Altın kaplama telefonun 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 9 bin 170 dolar (247 bin TL civarında), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 530 dolar (257 bin TL civarında), 1 TB depolama alanına sahip versiyonu için 9 bin 890 dolar (yaklaşık 266 bin TL) fiyat belirlendi.

Altın Kaplama iPhone 15 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15 Pro Max Ultra Gold 256 GB Depolama : 9.670 dolar

: 9.670 dolar iPhone 15 Pro Max Ultra Gold 512 GB Depolama : 10.030 dolar

: 10.030 dolar iPhone 15 Pro Max Ultra Gold 1 TB Depolama: 10.390 dolar

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