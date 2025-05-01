Fiyatı Görenler İnanmıyor! Bütçe Dostu vivo Y19 5G Tanıtıldı

Android akıllı telefon devi vivo, ürün kataloğunu yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Şirket, kısa süre önce ise yeni Y19 5G ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatı nedeniyle çok satması beklenen cihaz, giriş segmentte yer alıyor. İşte vivo Y19 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y19 5G Teknik Özellikleri ve Fiyatı

En fazla akıllı telefon satılan ülkelerden Hindistan'da tanıtılan vivo Y19 5G, 2019'da aynı ada sahip modelin yenilenmiş hali olarak karşımıza çıktı. Yeni cihaz, 6.74 inç boyutunda LCD ekranla geliyor. 1600 x 720 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca telefonun kalbinde MediaTek imzalı Dimensity 6300 işlemci bulunuyor.

Arka tarafta ise /2.2 diyafram açıklığına sahip 13 MP ana kamera ve 0.08 MP yardımcı sensör yer alıyor. Ön taraftaysa f/2.2 diyafram açıklığı sunan 5 MP özçekim kamerası mevcut.

167.3 x 76.95 x 8.19 mm boyutlarındaki cihazın ağırlığı 199 gram. Toza ve su sıçramalarına karşı IP64 sertifikasına sahip. Parmak izi okuyucusu yan tarafta yer alıyor. Yazılım tarafındaysa kutudan Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile çıkıyor.

Son olarak vivo Y19 5G özellikleri arasında yapay zeka destekli resimden obje silme, düzeltme ve döküman özetleme olduğunu da belirtmek gerekiyor.

vivo Y19 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.74 inç LCD, 1600 x 720 piksel çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 13 MP (f/2.2) ana kamera + 0.08 MP yardımcı sensör

Ön Kamera: 5 MP (f/2.2) özçekim kamerası

Batarya: 5.500 mAh kapasite, 15W kablolu şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Funtouch OS 15

Yapay Zeka Özellikleri: Resimden obje silme, görsel düzeltme, doküman özetleme

Dayanıklılık Sertifikası: IP64 (toza ve su sıçramasına karşı koruma)

Boyutlar: 167.3 x 76.95 x 8.19 mm

Ağırlık: 199 gram

Renk Seçenekleri: Titanium Silver, Majestic Green

vivo Y19 5G fiyat listesi ise şu şekilde;

vivo Y19 5G 4 GB RAM + 64 GB: 123 dolar

vivo Y19 5G 4 GB RAM + 128 GB: 135 dolar

vivo Y19 5G 6 GB RAM + 128 GB: 153 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo Y19 5G özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.