vivo'dan 7620 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz günlerde vivo Y37c modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Y300 GT olarak isimlendirilen telefonun ne zaman tanıtılacağı ve bazı özellikleri belli oldu. Telefon çok büyük batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sunacak.

vivo Y300 GT Çıkış Tarihi

vivo, Y300 GT modelini 9 Mayıs 2025 tarihinde Çin'de tanıtacak. Lansman tarihine sayılı günler kala yeni telefon için bir web sayfası da hazırlandı. web sayfasıyla birlikte telefonun bazı özellikleri belli oldu.

Y300 GT modeli 7620 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Bu sayede telefon çok uzun süre boyunca şarj işlemine ihtiyaç duymadan kullanılabilecek. 2025 yılının mart ayında tanıtılan Y300 Pro+ modelinde 7.300 mAh, Y300t modelinde ise 6.500 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

vivo'nun yeni telefonunun 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği açıklandı. Böylece geçtiğimiz ay ortaya atılan iddialar doğrulanmış oldu. Y300 Pro+ modelinde de 90W hızlı şarj teknolojisinin yer aldığını belirtelim.

Telefonda MediaTek Dimensity 8400 bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefona dair açıklanan özellikler bunlarla sınırlı. 9 Mayıs'ta tüm özellikler ve fiyat etiketi belli olacak.