Orta Segmentte Rekabet Kızışıyor: vivo Y29s 5G tanıtıldı! İşte Özellikleri
Android telefon üreticisi vivo, Y29 serisine yeni Y29s 5G modelini ekledi. Peki cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte vivo Y29s 5G teknik özellikleri...
Android akıllı telefon devi vivo, Y29 serisine yeni Y29s 5G modelini ekledi. Özellikleri ile dikkat çekmeyi başaran cihaz henüz satışa sunulmadı fakat segmentindeki en çok satanlara girebilir gibi görünüyor. Peki cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte vivo Y29s 5G teknik özellikleri!
vivo Y29s 5G Teknik Özellikleri
vivo Y29s 5G, 6.74 inç LCD ekranla geliyor. 1600 x 720 piksel çözünürlük sunan bu ekran, 90 Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 570 nit parlaklık sunduğunu da belirtmek gerekiyor. Öte yandan cihaz, MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, 6 nm fabrikasyon sürecinden geçmekte.
8 GB RAM RAM ve 256 GB depolama alanı sunan cihaz, ön tarafında 5 Megapiksellik özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana + 0.08 Megapiksel yardımcı sensör bulunuyor. Pil bakımındansa 5500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çeken cihaz, 15W hızlı şarj ile besleniyor.
Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 üzerinde çalışan modelin bağlantı özellikleri ise 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) ve Bluetooth 5.4. Cihaz boyutu 167.30 x 76.95 x 8.19 mm iken, ağırlığı ise 199 gram.
vivo Y29s 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
|Özellik
|Değer
|Ekran
|6.74 inç LCD, 1600 x 720 piksel, 90 Hz yenileme hızı, 570 nit parlaklık
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 6300 (6nm)
|RAM
|8 GB LPDDR4X
|Depolama
|256 GB eMMC 5.1, 2TB microSD kart desteği
|Arka Kameralar
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50 Megapiksel ana kamera
0.08 Megapiksel yardımcı sensör
|Ön Kamera
|5 Megapiksel
|Batarya
|5500 mAh, 15W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı Funtouch OS 15
|Bağlantı
|5G, 4G LTE, Wi-Fi (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C
|Parmak İzi Okuyucu
|Var (Güç düğmesinde)
|NFC
|Bölgeye bağlı (bazı bölgelerde mevcut)
|Dayanıklılık
|IP64 suya ve toza dayanıklılık, askeri sınıf şok dayanıklılığı
|Boyutlar
|167.30 x 76.95 x 8.19 mm
|Ağırlık
|199 gram
|Renk Seçenekleri
|Titanium Gold, Jade Green
vivo Y29s 5G fiyatı henüz belirsizliğini koruyor. Firma yakında açıklayacak fakat özelliklerine göre çok da yüksek bir fiyata sahip olması beklenmiyor.