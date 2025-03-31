Bu Telefonun Şarjı Bitmez: Devasa Bataryalı vivo Y300 Pro+ Tanıtıldı! İşte Fiyatı

vivo, uzun bir süredir iddialarla adından söz ettiren yeni vivo Y300 Pro+ modelini nihayet duyurdu. Ana vatanı Çin'de tanıtım gerçekleştiren şirket, fiyat listesi de paylaştı. Peki devasa bataryası ve yüksek ekran yenileme hızı ile dikkat çekmeyi başaran cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo Y300 Pro+ özellikleri ve fiyatı!

vivo Y300 Pro+ Özellikleri ve Fiyatı

Fiyat/performans odaklı vivo Y300 Pro+, Qualcomm imzalı Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. RAM tarafında 8 GB / 12 GB seçenekleri olan cihazın depolama alanı opsiyonlarıysa 128 GB / 256 GB / 512 GB şeklinde.

Telefon, 6.77 inç boyutunda AMOLED ekrana yer veriyor. FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 5000 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, HDR10+ desteğine sahip. Öte yandan cihaz, ön tarafında 32 MP çözünürlükte özçekim kamerasına da yer veriyor. Arka kasasındaysa 50 MP Sony IMX882 ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan ikili kurulum bulunuyor.

7300 mAh kapasitesinde devasa bir bataryadan güç alan vivo Y300 Pro+'ın şarj hızı ise 90W. Bunun yanı sıra yazılım bakımından Android 15 tabanlı OriginOS 15 üzerinde çalışan cihaz, Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, Çift SIM desteği de sunuyor.

Ekran: 6.77 inç - AMOLED, FHD+ çözünürlük, HDR10+ desteği, 120 Hz yenileme hızı, 5000 nit maksimum parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP Sony IMX882 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7300 mAh kapasite

Şarj Desteği: 90W hızlı şarj

Bağlantı Seçenekleri: Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC, Çift SIM

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 15

Renk Seçenekleri: Star Silver, Simple Black, Micro Pink

vivo Y300 Pro+ fiyat listesi şu şekilde;