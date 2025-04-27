Vivo, Giriş Segmentini Fethedecek Yeni Akıllı Telefonunu Tanıttı!

Her geçen gün ürün yelpazesini yeni bir akıllı cihazla genişleten Vivo, kısa bir süre önce popüler Y37 serisine yeni bir model daha ekledi. Çin merkezli teknoloji devi, Vivo Y37c isimli yeni telefonunu resmen tanıttı.

Giriş ve orta segment sınıfında yer alan yeni Vivo Y37c, uygun fiyatı ve fena olmayan özellikleri ile şirketin popüler akıllı telefonları arasında yerini alabilir.

Vivo Y37c Özellikleri

Yeni Vivo Y37c, resmi olarak tanıtılmasının hemen ardından Dark Green ve Titanium isimli iki farklı renk seçeneğiyle anavatanı Çin'de satışa sunuldu. 275 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alan cihazların ilerleyen süreçte küresel pazara da adım atabileceği söyleniyor.

6.56 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan bir LCD ekranla gelen yeni telefon, Unisoc T7225 işlemcisinden güç alıyor. İşlemcisini 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama seçenekleriyle eşleştiren cihazın sanal RAM desteği sayesinde belleğini artırabildiğini de belirtelim.

Kamera tarafına geldiğimizde, ön yüzde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta 13 MP'lik bir ana kamera görev yapıyor. 5.500 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenen Vivo Y37c, 15W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımı rahatlıkla karşılayabiliyor.

Vivo Y37c'nin öne çıkan teknik özellikleri ise şu şekilde:

Ekran: 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 570nits parlaklık LCD

6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 570nits parlaklık LCD İşlemci: HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 570nits parlaklık

HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 570nits parlaklık RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB eMMC 5.1

128 GB eMMC 5.1 İşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4

Android 14 tabanlı OriginOS 4 Arka Kamera: 13 MP + LED flaş

13 MP + LED flaş Ön Kamera: 5 MP

5 MP Şarj Hızı: 15W

15W Batarya: 5.500 mAh

5.500 mAh Boyutlar: 167.30 x 76.95 x 8.19 mm

167.30 x 76.95 x 8.19 mm Ağırlık: 199 gram

199 gram Bağlantı: USB Type-C, 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.3, NFC

Peki siz yeni Vivo Y37c hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...