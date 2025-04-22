vivo X200s Tanıtıldı: Çok Güçlü İşlemci, Dev Batarya ve Dahası

Uzun süredir merakla beklenen vivo X200s nihayet tanıtıldı. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı, üçlü kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo X200s Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon 160,01 x 74,29 x 7,99 mm boyutlarında.

Telefonda 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Mediatek Dimensity 9400+ bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB ve 16 GB RAM olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 6.200 mAh batarya kapasitesine sahip X200s modeli 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.57 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Peki, vivo X200s ne kadar fiyata satılıyor?

vivo X200s Fiyatı