Uygun Fiyatlı Elektrikli: Volkswagen ID.Every1 Tanıtıldı!

Halk otomobili adıyla da bilinen Volkswagen markası yeni bir elektrikli otomobiliyle sahneye çıktı. Herkes için uygun fiyatlı elektrikli otomobil konseptiyle geliştirilen modelin adına da "everyone" ifadesi eklendi. Peki bu kompakt otomobil kullanıcılarına neler sunuyor? Markanın iddia ettiği kadar uygun fiyatlı mı? İşte Volkswagen ID.Every1 modeli teknik özellikleri ve fiyatı...

Volkswagen ID.Every1 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Elektrikli otomobil pazarındaki trend artışı devam ederken markalar uygun fiyatlı modellere de yönelmeye başladı. Özellikle pil kısmındaki maliyetler otomobillerin yüksek fiyatlardan satılmasına sebep olurken birçok üretici arasında en uygun fiyatlı modeli pazar sunma yarışı başladı. Alman otomotiv devi Volkswagen'de bu pazarı fark etti ve A segment bir otomobil ile karşımıza çıktı.

Markanın uygun fiyatlı elektrikli otomobili olacak olan ID.Every1 modeli bir A segmenti hatchback. Pazarda "küçük otomobiller" veya "mikromobilite" boşluğunu doldurması hedeflenen otomobil 3 bin 880 mm uzunluğa ve 305 litre bagaj hacmine sahip olacak. Özellikle kalabalık şehirlerdeki park yeri sorununa yönelik ufak boyutlarda tasarlanan otomobil 70 kW yani 94 beygir gücüne sahip.

Batarya boyutları henüz belli olmayan aracın 250 kilometre menzile sahip olacağı bildirildi. Otomobilin saatte maksimum 130 km hıza çıkacağı da verilen bilgiler arasında. Özellikle Avrupa'da satış birinciliğine sahip olan Dacia'da geçtiğimiz yıllarda benzer özelliklere sahip olan Spring modelini pazara sunmuştu. ID.Every1 aslında Spring'e rakip olacak diyebiliriz.

Otomobilin içerisindeki yazılım ise Volkswagen mimarisiyle geliştirilen yeni sürümden oluşacak. Geçtiğimiz dönemlerde hatırlayacağınız üzere Volkswagen ve Rivian arasında bir yazılım ortaklığı yapılmıştı. ID.Every1 modeli bu ortaklığın ilk meyvesi olacak diyebiliriz. Otomobilin 20 bin Euro'nun altında bir rakama satılması planlanıyor. 2026 veya 2027 yılında satışa sunulması planlanan otomobilin Türkiye'de de satılması bekleniyor.