watchOS 11 Tanıtıldı: Apple Watch'lara Neler Geliyor?

Apple'ın merakla beklenen WWDC 2024 etkinliği gerçekleşti ve Apple Watch'lara hayat veren watchOS'un yeni sürümü watchOS 11 tanıtıldı.

Bu yıl 35.'si düzenlenen Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, tvOS 18, watchOS 11 ve visionOS 2'ye yer verildi. Peki Apple Watch sahiplerinin merakla beklediği yeni sürüm olan watchOS 11 kullanıcılara neler sunuyor?

watchOS 11 ile Gelen Yenilikler

Sağlık

Yeniden tasarlanan Apple Fitness+ deneyimi tvOS'un ardından şimdi de watchOS'e taşınıyor. watchOS 11, antrenmanlarınızın veya egzersizlerinizin yoğunluğunu takip etmek için yeni bir "antrenman yükü" ölçümü getiriyor.

"Güçlü ve yeni bir algoritma" tahmini efor derecenizi hesaplamak için kalp atış hızı, rakım, yaş ve kilonuzu kullanacak. Antrenman yükünü hesaplamak için ise efor derecesi ve egzersiz süresi kullanılacak.

Apple gelen yeniliklerle ilgili olarak "Antrenman yükünün, meraklıların ve profesyonel sporcuların antrenmanları hakkında en iyi kararları vermek için ihtiyaç duydukları veri, içgörü ve motivasyonla bir sonraki seviyeye geçmelerine yardımcı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeviri, Hava Durumu ve Yeni Widget'lar

Kullanım alışkanlıklarınıza göre etkilenen ve watchOS 11 ile birlikte gelen yeni widget'lar otomatik olarak ekranınızdaki yerini alacak.

Yeni bir ülkeye gittiğinizde çeviri uygulaması otomatik olarak açılacak veya yağmur yaklaştığında hava durumu uygulamaları öne çıkarılacak.

Apple Watch'lar üzerinden fotoğraflara erişim de artık yeni widget aracılığıyla çok daha kolay olacak ve fotoğrafları otomatik olarak kırpmak için Apple Watch'ınız makine öğrenimini kullanacak.

Peki siz watchOS 11 ile gelecek yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.