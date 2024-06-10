iOS 18 ve iPadOS 18 Tanıtıldı: Heyecan Verici Özellikler!

Yılın en önemli etkinliklerinden biri olan WWDC 2024 etkinliği başladı. Etkinlik esnasında uzun süredir merakla beklenen iOS 18 ve iPadOS 18 tanıtıldı. Bu sürümler, yeni özellikleri ile daha iyi deneyim elde edilmesine imkân tanıyacak.

WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliği bu sene 10 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayan etkinlik, heyecan verici yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Peki, Apple'ın yeni etkinliği WWDC 2024'te neler tanıtıldı?

iOS 18 Neler Sunuyor?

iOS 18 yeni özelleştirme seçenekleriyle beraber geliyor. Uygulama simgeleri ve widget'lar ekranın istenilen yerine taşınabilecek. Böylece kullanıcılar, telefonun ana ekranını istediği doğrultuda kişiselleştirebilecek.

Desteklenen uygulama simgelerinin renkleri de değiştirilebilecek. iPhone sahipleri, uygulama simgelerinde karanlık mod kullanabilecek. Kontrol Merkezi bölümü de tasarım konusunda çeşitli yenilikler içeriyor.

iOS işletim sisteminin yeni sürümünde uygulama kilidi özelliği de mevcut. Kullanıcılar, telefonda yüklü olan uygulamalı bu özellik sayesinde biyometrik tanımlama (örneğin Face ID) yöntemiyle kilitleyebilecek. Yani uygulamayı açmak için doğrulama yapmak gerekecek.

Mail uygulamasında gelen e-postalar kategorize edilebilecek. Önemli yeniliklere ev sahipliği yapan uygulamalar arasında Fotoğraflar da yer alıyor. Uygulama ekranının alt kısmında çeşitli kategorilere ayrılmış fotoğraf kütüphaneleri bulunacak. Ekranın üst kısmında ise küçük kareler şeklinde sıralanmış fotoğraflar yer alacak.

Fotoğraflar uygulamasının sayfasındaki ekranda örneğin dün çekilmiş fotoğrafların yer aldığı bir kategori de bulunacak. Sürükleme işlemini yaparak günler arasında geçiş yapılabilecek. Ayrıca favori fotoğraflar bölümü de içerecek.

Mesajlar uygulamasında metnin altını çizme ve kalınlıştırma gibi biçimlendirme yapılabilecek. Yenilikler bulununla sınırlı değil. Mesaja emoji ile yanıt verme ve uydu bağlantısıyla mesaj gönderme gibi işlevler de sunulacak.

Genmoji isimli yeni özellik sayesinde klavye üzerinden yeni emoji oluşturulabilecek. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterli olacak. Böylece kullanıcılar istediği emojileri pratik oluşturup karşı tarafa gönderebilecek.

Yeni güncelleme ile birlikte iPhone'a Oyun Modu eklenecek. Bu mod, oyun esnasında daha iyi bir performans elde edilmesine yardım edecek.

iPadOS 18 Neler Sunuyor?

iPadOS 18 ile beraber iPad modellerine nihayet hesap makinesi eklenecek. Böylece kullanıcılar artık yeni sürüme sahip iPad üzerinden hesap makinesi kullanabilecek. Bu uygulama Apple Pencil ile uyumlu olacak. Math Notes olarak isimlendirilen yeni özellik, yazılan işlemleri otomatik olarak algılayıp hesaplayacak.

SharePlay özelliği sayesinde uzaktaki iPad'lere erişilebilecek. Yeni iPad güncellemesinde animasyon ve uygulama tarafında iyileştirmeler sunulacak. İşletim sisteminin yeni sürümünde ana ekranı ve Denetim Merkezi'ni kişiselleştirme imkânı bulunacak.

Ana ekranda yer alan uygulama simgelerin yerleri istenildiği şekilde değiştirilebilecek. Smart Script isimli özelik sayesinde el yazısıyla yazılan yazının görünümünde iyileştirme yapılacak. Bunun için makine öğrenimi kullanılacak. El yazısı stilini yeniden oluşturma ve yazım hatasını düzeltme gibi işlevler sunacak.

WWDC 2024 Etkinliği Nasıl İzlenir?

Apple'ın düzenlediği etkinlikte tanıtılan iOS 18 ve iPadOS 18 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı yenilikler hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.