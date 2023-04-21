WhatsApp'ın Emoji Klavyesi Değişiyor: Ekran Görüntüsü Paylaşıldı!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ın emoji klavyesinin değişeceği ortaya çıktı. Platformun emoji arayüzüne dair ekran görüntüsü paylaşıldı. Peki, anlık mesajlaşma uygulamanın emoji kısmı nasıl bir görünüme sahip olacak?

WhatsApp'ın Emoji Klavyesinin Tasarımı Yenileniyor

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan WhatsApp'ta yer alan emoji bölümünü kullanan kişileri ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. WABetaInfo, anlık mesajlaşma uygulamasının 2.23.9.2 beta sürümünde emoji klavyesinin tasarımının yenileneceğini gün yüzüne çıkardı.

WABetaInfo ayrıca söz konusu yeniliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, emoji klavyesinin yeni tasarımı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Görsele baktığımızda klavyenin üst kısmında çıkartma, GIF ve emoji butonlarının yer aldığını görüyoruz.

Anlık mesajlaşma uygulamasının mevcut tasarımında klavyenin üst kısmında emoji kategorileri yer alıyor. Çıkartma, GIF ve emoji butonları ise klavyenin alt kısmında konumlanıyor. Yeni tasarım ile beraber bu butonlar üst kısma taşınacak. Emoji kategorileri ise muhtemelen alt kısma eklenecektir.

Emoji tasarımının tam olarak hangi tarihte değişeceği henüz bilinmiyor. Yeni tasarımın şu anda geliştirilme aşamasında olduğu biliniyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasına gelecek yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.