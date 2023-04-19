WhatsApp'a Animasyonlu Emojiler Geliyor

En büyük mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, sürekli yeni özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Çalışmalarda tespit edilen bir özellik, WhatsApp sohbetlerine animasyonlu emojilerin geleceğini vurguluyor.

Kod avcısı WABetaInfo, Meta'nın WhatsApp'a animasyonlu emoji getirmek için yaptığı çalışmaları ortaya çıkardı. Bu, son aylarda uygulama içi çıkartmalar ve ifadeler için daha fazla seçeneğe sahip olacağımızı ima eden diğer bulguların yanında artık animasyonlu emojiler gönderilebileceğini ortaya koyuyor.

Yeni özellikle birlikte belirli bir emoji gönderirken, giden veya alınan mesaja otomatik olarak animasyon ekleniyor. Animasyonlu WhatsApp emojilerinin Lottie kullanılarak tasarlandığı ve oluşturulduğu görülüyor.

WhatsApp Animasyonlu Emojiler Ne Zaman Gelecek?

Şu anda bu seçeneğin mesajlaşma platformuna geleceğine dair tek işaret WhatsApp masaüstü beta sürümünden geliyor. Bununla birlikte, animasyonlu emojilerin yayınlandığında WhatsApp'ın tüm sürümlerinde mevcut olması kuvvetle muhtemel.

WABetaInfo ayrıca WhatsApp içindeki kişi görünümü için bazı küçük iyileştirmelerin geldiğini belirtti. En son beta sürümünü kullanan Android kullanıcıları, kişi bilgilerinin altında gösterilen "Hakkında" metninde küçük değişiklikler olduğunu fark edebilirler. Kullanılan metin artık daha küçük, böylece birden fazla metin satırı artık görülebiliyor.