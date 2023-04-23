WhatsApp Kanallar Özelliğine Kavuşuyor: Görsel Paylaşıldı!

Popüler anlık mesajlaşma hizmeti WhatsApp'ın Kanallar özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni özelliğe dair bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Mesajlaşma uygulamasına gelecek yeni özelliğe dair merak edilen detaylar haberimizde.

WhatsApp Kanallar Özelliğine Sahip Olacak

WABetaInfo, 23.8.0.75 beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. Kanallar olarak isimlendirilen özellik, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin kendisini takip eden kullanıcılarla çeşitli bilgiler paylaşabilmesine olanak tanıyacak.

Söz konusu özellik ile ilgili bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, Kanallar özelliğinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor. Görsele baktığımızda Güncellemeler bölümünde Durum ve Kanallar sekmelerinin yer aldığını görüyoruz.

Kanala katılan kişilerin telefon numaralarının ve kullanıcı bilgilerinin gizli tutulacağı ileri sürülüyor. Söz konusu özelliğin kullanımının isteğe bağlı olacağı söyleniyor. Kullanıcılar istediği kanallara çok pratik bir şekilde katılabilecek.

Şu anda geliştirme aşamasında olan Kanallar özelliğinin gelecekte yayımlanacak bir güncelleme ile beraber tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Söz konusu işlevin anlık mesajlaşma uygulamasına tam olarak hangi tarihte ekleneceği ise henüz bilinmiyor.

Tüm dünyada büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a eklenecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.