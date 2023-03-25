WhatsApp Sesli Mesaj Özelliğine Önemli Yenilik: İlk Görsel Geldi!

WhatsApp sesli mesaj özelliğine oldukça önemli bir yenilik eklemeye hazırlanıyor. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması için bir süredir üzerinde çalışılan yeni işleve dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

WhatsApp Sesli Mesaj Özelliğine Hangi Yenilik Gelecek?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta gün içerisinde sık sık kullanılan sesli mesaj özelliği için önemli bir seçenek eklenecek. Yeni seçenek, kullanıcıların attığı sesli mesajların sadece bir kez dinlenmesini sağlayacak.

WABetaInfo tarafından WhatsApp'ın 2.23.7.8 beta sürümünde tespit edilen yenilik, aslında yalnızca bir kere görüntülenebilen görsel ve video özelliğine çok benziyor. Yeni seçenek ile gönderilen ses kaydı, bir kere dinlendikten sonra artık erişilemeyecek.

Yeni seçenek, gönderilen sesli mesajın birden fazla dinlenmesini istemeyen kişiler için kullanışlı olacak. WABetaInfo, yeni işleve dair bir ekran görüntüsü de paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsü, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Şu anda geliştirme aşamasında olan yeni işlevin yakında bir güncelleme ile birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. WhatsApp tarafından söz konusu özellik ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Anlık mesajlaşma uygulamasına eklenecek yeni seçenek hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.