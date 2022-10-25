En Güvenli Mesajlaşma Uygulamaları Listesi

En güvenli mesajlaşma uygulamaları listesinde hangi app'ler var? Son zamanlarda kişisel gizliliğimizin korunup korunmadığı konusunda hepimiz paranoyak haline geldik. E-postalar, mesajlaşmalar, internet geçmişi gibi verilerimizin takip edilip edilmediği konusu herkesin aklında soru işareti bırakıyor. Bizler de bu listemizde, mesajlaşmalarınızı ve internette gezinmenizi çok güvenli hale getiren uygulamalardan bir derleme yaptık. Mutlaka göz atmanızı öneriyoruz.

En Güvenlik Mesajlaşma Uygulamaları Hangileri?

Hemen aşağıda kullanıcı verilerini toplamayan ve başka şirketlerle paylaşmayan mesajlaşma uygulamalarını sıralamayı denedik.

Signal

Telegram

WhatsApp

Discord

Viber

Threema

Facebook Messenger

Element

Brave

1. Signal

Android ve iOS platformlarda güvenli mesajlaşabilmenizi sağlayan Signal, ileri düzey uçtan uca şifreleme protokolüyle sohbetlerinizi güvende tutuyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama açık kaynak kodlu olduğu için dileyen herkes kodları inceleme şansına sahip olabiliyor. Grup sohbetleri için de destek sunan uygulamayı güvenli mesajlaşma için kullanabilirsiniz.

2. Telegram

Telegram, kullanıcı verilerini sunucularında saklamama mottosuyla geliştirilmeye başlanmıştı. Güvenlik mesajlaşma uygulamalarının ağababası olarak adlandırılabilecek uygulama, yıllar içinde çok gelişmişti. Halihazırda WhatsApp'ta bulunan bütün özelliklere sahip olan ve kullanıcılarına daha fazlasını da sunan Telegram, kesinlikle denenmesi gereken uygulamaların başında geliyor.

3. WhatsApp

Günümüzde hemen hemen her telefonda aktif olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması, yeni gelen güncellemeleri ile daha güvenli bir hal alıyor. ''Bir kere görüntüle'' medyalarından ekran görüntüsü alamama güncellemesinin yanı sıra özel ve hassas içerikleri sansürleyebilme imkanıyla da güvenilirlik derecesini artıyor.

4. Discord

Pandemi döneminde aktif kullanıcı sayısı yükselen Discord'u günümüzde pek çok şirket toplu iletişim kanalı olarak da kullanıyor. Çok kolay bir kullanım sunmasının yanı sıra hem web hem de mobil kullanım olanağı bulunuyor. Modern bir arayüze sahip olan uygulama, güvenilir kullanım sunmasıyla listedeki yerini alıyor.

5. Viber

Uçtan uca şifrelemeyi sağlayan güvenlik protokolüne sahip olan Viber, sohbetlerinizi güvenle yapabileceğiniz uygulamalardan biri. Çıkartmalar, grup sohbetleri, genel sohbetler, sesli mesajlaşma, video görüşmeleri ve daha fazlasını sunan uygulamayı da güvenle kullanabilirsiniz.

6. Threema

Güvenlik konusunu diğer uygulamalardan daha fazla ciddiye alan Threema, tüm görüşmelerinizi şifreliyor ve anonim olarak sohbet etme imkanı sunuyor. Bir mesajlaşma uygulamasından beklediğiniz tüm özelliklere sahip olan uygulamada Android Wear desteğinin de bulunduğunu söyleyelim.

7. Facebook Messenger

Yıllardır her yaş aralığına hitap eden ve kullanılan Facebook, Messenger adlı mesajlaşma uygulamasını ayrı bir app olarak sunmaya başladığı günden bugüne oldukça gelişti. Kaybolan mesaj modu ile mesajlaşmalar belirli bir süre sonunda otomatik olarak siliniyor.

8. Element

Uçtan uca şifreleme ve çapraz imzalı cihaz doğrulama teknolojisine sahip olan Element, mesajlaşma ve sesli/görüntülü görüşmeleri güvenli bir hale getiriyor. Karanlık modu sayesinde uygulama içindeki veriler şifreli bir şekilde paylaşılabiliyor.