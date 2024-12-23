Türkiye'de X Premium+ Abonelik Ücretine Dev Zam Geldi! Fiyatı Cep Yakıyor

2024 yılının bitmesine sayılı günler kala X'in (eski adıyla Twitter) Premium abonelik ücreti ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler sosyal medya platformunun abonelik hizmetine önemli ölçüde zam geldi.

X Premium+ Abonelik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Kullanıcılara çeşitli avantajlar sunan Premium abonelik "Temel", "Premium" ve "Premium+" olmak üzere üç farklı plan sunuyor. Şirket tarafından alınan karar ile birlikte "Premium+" katmanının fiyatına zam yapıldı.

Premium+ isimli abonelik planının aylık ücreti 770 TL, yıllık ücreti ise 8 bin TL'ye yükseldi. Bu abonelik planı zamdan önce aylık 300 TL, yıllık 3 bin 139 TL fiyat etiketine sahipti. Dolayısıyla bu plana sahip olmak için artık oldukça yüksek ücret ödemek gerekiyor.

"Temel" ve "Premium" planlarında ise henüz bir değişiklik yapılmadı. Aylık "Temel" plan 56,25 TL, "Premium" ise 150 TL olarak satılıyor. Yıllık tarafta "Temel" plan 598,09 TL, "Premium" ise 1.569,99 TL fiyat etiketine sahip.

X'in ücretli abonelik hizmeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Premium hizmetini tercih ediyor musunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.