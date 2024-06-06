X'e Yeni Özellik Geliyor: TikTok ve Instagram'a Rakip Olacak!

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) için yeni özellik üzerinde çalışılıyor. X, yakında sunulacak yenilik ile birlikte TikTok ve Instagram'a rakip olacak. Dolayısıyla güncelleme şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlandı.

X'in Yeni Özelliği Kullanım Deneyimini Üst Seviyeye Taşıyacak

Geçtiğimiz yıllarda Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya hizmeti X'e birtakım yenilikler ve yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Yaşanan yeni bir gelişme, popüler platform için önemli bir yenilik üzerinde çalışıldığını gözler önüne serdi.

X'e gelecek yeni özellik sayesinde kullanıcıların kısa ve uzun videolar içeren bir akış sunulacak. Bu akışta yer alan videolar kullanıcıların ilgi alanlarına göre belirlenecek. Örneğin teknolojiye ilgi duyan kullanıcılar teknolojiyi konu alan içerikler ile karşılaşacak.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan videolar bir sekme üzerinden görüntülenebilecek. Böylece karışıklık ortadan kaldırılarak daha iyi bir kullanım deneyimi elde edilecek. Yeni özelliğin beta sürümü, yaz aylarının sonuna doğru sunulacak.

Beta sürecine sadece belirli bir kullanıcı grubu dahil olacak. Bu kullanıcılar beta sürecinde çeşitli geri bildirimlerde bulunacak. Böylece ortaya çıkan sorunlar giderilecek. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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