Sosyal Medyalara Yönelik Yeni Hamle: Yeni Yasaklamalar Deneniyor!

New York, sosyal medya şirketlerinin tamamının ebeveyn izni olmadan reşit olmayanlara yönelik içeriği yönetmek için algoritmalar kullanmasını yasaklamayı planlıyor.

Eyalet yetkilileri son yıllarda eleştirilere maruz kalan sosyal medya platformlarına karşı önlem alıyor. Bilindiği üzere birçok sosyal medya platformu bağımlılık yapmaları ve gençler üzerindeki etkileri nedeniyle suçlanıyorlar.

Geçtiğimiz Şubat ayında New York Belediye Başkanı Eric Adams, Meta'nın Facebook ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerine karşı gençler arasında ruh sağlığı problemlerine katkıda bulunmakla suçladığı bir dava açtığını duyurmuştu. Dava, şirketlerin platformlarını kasıtlı olarak "çocukları ve gençleri sosyal medya uygulamalarına yönlendirmek ve bağımlı hâle getirmek" için tasarladıklarını iddia ediyordu.

Yeni Yasa Tasarısı Gece Bildirimlerini Engelleyecek

Şimdi ise yeni önerilen yasa tasarısı, sosyal medya şirketlerinin reşit olmayanlara yönelik yaklaşımlarını engellemeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre hâlen son şekli verilmekte olan ancak önümüzdeki günlerde oylanması beklenen yasa tasarısı, ebeveyn izni olmaksızın gece saatlerinde reşit olmayanlara bildirim gönderilmesini de yasaklayacak.

Tehlikeler algoritmanın bağımlılık yapıcı doğasının da ötesine geçiyor. Sosyal medyadaki çocuklar yıllardır gelişimleri için zararlı olabilecek uygunsuz içeriğe maruz kalıyor ve buna şiddet içeren görüntüler, müstehcen içerikler ve dünyayı anlamalarını çarpıtabilecek yanlış bilgiler de dâhil. Dahası, sosyal medyanın bağımlılık yaratan doğası, uyku bozuklukları, fiziksel aktivitede azalma ve akademik performansta düşüş gibi bir dizi sorunla ilişkilendirilen aşırı ekran süresine de yol açabiliyor.

Peki siz New York eyaletinin almayı planladığı yeni kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.