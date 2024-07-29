GTA 5 Xbox Game Pass'e Geri mi Dönüyor?

2013 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulan GTA 5, tarihin en çok satan oyunlarından biri olmayı başardı. Her ne kadar son dönemde tüm odağımızı GTA 6'ya çevirsek de halen daha bu oyunun devasa bir hayran kitlesi olduğunu belirtmekte fayda var. Son raporlar, yapımın yeniden Xbox Game Pass'e geleceğini ortaya koyuyor.

GTA 5 Xbox Game Pass'e Yeniden Eklenecek mi?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Tez2, GTA 5'in PC Game Pass'e ekleneceğini iddia etti. Rockstar Games'in konuyla ilgili bir hazırlık içerisinde olduğunu belirten kaynak, maalesef şu an için abonelik servisinin konsol versiyonu için herhangi bir detay vermedi.

Rockstar Games is preparing #GTAV to be playable via Xbox's PC Game Pass for future availability. pic.twitter.com/ZOzKPlV1MV — Tez2 (@TezFunz2) July 28, 2024

Bilindiği üzere, Rockstar Games'in satış rekorları kıran oyunu daha önce Xbox Game Pass servisine birkaç kez eklenip kaldırıldı. Son olarak geçtiğimiz yıl platforma eklenen ve 15 Ocak itibarıyla kataloglardan kaldırılan yapım hakkında o günden bu yana çok fazla haber almadık.

Tüm bu ayrıntıların bir iddiadan ibaret olduğunu belirtelim. Bu nedenle, Microsoft ve Rockstar Games tarafından resmi bir açıklama gelene dek bu gibi söylentilere mesafeli yaklaşmak en doğrusu olacaktır.