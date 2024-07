GTA 5 Xbox Game Pass'e Geri mi Dönüyor?

2013 yılında oyunseverlerin beğenisine sunulan GTA 5, tarihin en çok satan oyunlarından biri olmayı başardı. Her ne kadar son dönemde tüm odağımızı GTA 6'ya çevirsek de halen daha bu oyunun devasa bir hayran kitlesi olduğunu belirtmekte fayda var. Son raporlar, yapımın yeniden Xbox Game Pass'e geleceğini ortaya koyuyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Tez2, GTA 5'in PC Game Pass'e ekleneceğini iddia etti. Rockstar Games'in konuyla ilgili bir hazırlık içerisinde olduğunu belirten kaynak, maalesef şu an için abonelik servisinin konsol versiyonu için herhangi bir detay vermedi.

Rockstar Games is preparing #GTAV to be playable via Xbox's PC Game Pass for future availability. pic.twitter.com/ZOzKPlV1MV