Xbox Game Pass Ekim Ayı Oyunları Belli Oldu
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Ekim ayında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen popüler hizmeti Xbox Game Pass servisine Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ekim ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- Chivalry 2 (Cloud, Konsol ve PC)
Ekim Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 Ekim
- The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 Ekim
- The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 Ekim
- Costume Quest (Cloud ve Konsol) – 11 Ekim
- Eville (Konsol ve PC) – 11 Ekim
- Dyson Sphere Program (PC) – 13 Ekim
- Scorn (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 14 Ekim
- A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Ekim
15 Ekim'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Bloodroots (Cloud, Konsol ve PC)
- Echo Generation (Cloud, Konsol ve PC)
- Into The Pit (Cloud, Konsol ve PC)
- Ring of Pain (Cloud, Konsol ve PC)
- Sable (Cloud, Konsol ve PC)
- The Good Life (Cloud, Konsol ve PC)
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