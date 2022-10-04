Xbox Game Pass Ekim Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft'un sevilen popüler hizmeti Xbox Game Pass servisine Ekim ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ekim ayında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Chivalry 2 (Cloud, Konsol ve PC)

Ekim Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 Ekim

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 Ekim

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 Ekim

Costume Quest (Cloud ve Konsol) – 11 Ekim

Eville (Konsol ve PC) – 11 Ekim

Dyson Sphere Program (PC) – 13 Ekim

Scorn (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 14 Ekim

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 18 Ekim

15 Ekim'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar