YouTube TV'nin Çoklu Görüntü Özelliği Güncellendi: Spor Yayını Kısıtlaması Kalkıyor!

YouTube TV, çoklu görüntü özelliğini spor hayranı olmayanların da yararlanabileceği şekilde genişletti.

Hizmet çoklu görüntü özelliğini başlattığında, ekranda aynı anda en fazla dört spor yayını gösterebiliyordu ancak artık kullanıcılar spor yayınlarının yanı sıra haberler, iş dünyası haberleri ve hava durumu içerikli yayınlar arasından seçim yapabilecek.

İzleyiciler yine de önceden seçilmiş videolar arasından seçim yapmak zorunda kalacak ve çoklu görüntüde izlemek istedikleri her yayını seçemeyecekler ancak en azından artık daha fazla seçeneğe sahipler ve dört ekranın da spor etkinliklerine ayarlı olmasına bağlı kalmak zorunda değiller.

And, we’re ROLLING 🔴🎥



Starting today in the Home tab, a small portion of members will see us testing up to 5 brand new multiview streams that will be available to watch 24/7 across news, sports, business news, weather, and Deportes. pic.twitter.com/wYDPjWWmDz