Xbox'ın En Küçük Kolu Tanıtıldı: Nano Controller Cebe Sığıyor

Microsoft şimdiye kadarki en küçük Xbox kolunu tanıttı. Xbox Nano Controller yaklaşık 13 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 99 gram ağırlığında. Şirkete göre kol çoğu akıllı telefondan daha kısa ve hafif. Standart Xbox kolundaki 18 tuşun tamamını taşıyan Nano Controller, Kasım 2026'da 49,99 dolar fiyatla satışa çıkacak.

Xbox Nano Controller'ın Özellikleri Neler?

Kolun en dikkat çeken farkı şarj edilebilir pili. Standart Xbox kolu hala AA pille ya da ayrı satılan şarj paketiyle çalışıyor. Nano Controller'da ayrıca programlanabilir bir Action Button bulunuyor. Bu tuşa ekran görüntüsü alma, oyun kaydı başlatma ya da sık kullanılan kısayollar atanabiliyor.

Kol, Xbox Wireless ve Bluetooth bağlantısını destekliyor. Bu sayede Xbox konsollarının yanında Windows bilgisayarlar, iOS ve Android telefonlar ve bazı akıllı televizyonlarla kullanılabiliyor. Microsoft kolu özellikle küçük elli oyuncular, çocuklar ve Xbox Cloud Gaming ile oynayanlar için tasarladı.

Xbox Nano Controller Fiyatı Ne Kadar?

Kolun ABD fiyatı 49,99 dolar. Bu tutar, TCMB'nin 14 Ekim 2026 kuruyla vergiler hariç yaklaşık 2.469 TL'ye denk geliyor. Ön siparişler Microsoft Store üzerinden alınıyor. VGC'ye göre kol 4 Kasım 2026'da 36 ülkede satışa çıkacak. Microsoft yeni pazarların daha sonra ekleneceğini belirtse de Türkiye şimdilik bu listede yok.

Windows Central, bu fiyata kolda kayma sorununu önleyen Hall Effect veya TMR analog çubuklar beklediklerini yazıyor. Kol bulut oyunları için doğrudan Wi-Fi bağlantısı da sunmuyor, bu yüzden oyunlar her zaman bağlı olduğu cihaz üzerinden çalışıyor. Microsoft ABD'de Samsung televizyon ya da Meta Quest alanlara Nano Controller ve iki aylık Game Pass Ultimate üyeliği içeren kampanyalar da hazırladı.

Editörün Yorumu

Cebe sığan bir Xbox kolu, özellikle telefonda bulut oyunu oynayanlar ve çocuklar için mantıklı bir fikir. Şarj edilebilir pilin standart koldan önce bu modele gelmesini ise ilginç buluyorum. Ancak 49,99 dolar, hem boyutu küçük hem de gelişmiş analog çubuklardan yoksun bir kol için yüksek bir fiyat. Kol Türkiye'de satışa çıkarsa ve fiyatı standart kolun altında kalırsa denemeye değer bir seçenek olabilir.