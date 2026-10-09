Xbox'ta Game Pass'e Gerek Yok: ARC Raiders ve STALKER 2 Ücretsiz Denenebiliyor

Microsoft, 11 Ekim 2026'ya kadar sürecek Free Play Days etkinliğinde ARC Raiders'ı tüm Xbox oyuncularına ücretsiz açtı. Oyunu oynamak için Game Pass aboneliği gerekmiyor. Listedeki STALKER 2: Heart of Chornobyl ise süreli bir deneme sürümüyle aboneliksiz oynanabiliyor. Geliştirici Embark Studios, ARC Raiders'ı aynı günlerde Steam ve PS5'te de ücretsiz sunuyor.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz, Game Pass Gerekiyor mu?

Microsoft'un listesinde yedi oyun var. ARC Raiders'ın tam sürümü her Xbox Series X|S sahibine açık. STALKER 2, High On Life 2, Little Nightmares 3 ve Rogue Waters'ı da abonelik olmadan deneyebilirsiniz, ancak bu dördü süreli deneme sürümü. Microsoft yalnızca Rogue Waters için iki saatlik süre verdi; STALKER 2'nin deneme süresi belli değil.

Screamer ve Family Man ise alışılmış kurala bağlı: Bu iki oyun için Game Pass Ultimate, Premium ya da Essential aboneliği gerekiyor. En ucuz kademe olan Essential'ın aylık fiyatı 9 Ekim 2026 itibarıyla 269 TL. Oyunları indirmek için konsoldaki Xbox mağazasında abonelikler sekmesini açıp Free Play Days koleksiyonuna inmeniz yeterli.

ARC Raiders Ne Zamana Kadar Ücretsiz, İlerleme Kayboluyor mu?

Embark Studios'un verdiği saate göre ARC Raiders'ın ücretsiz dönemi 12 Ekim 2026 saat 11.00'de (TSİ) bitiyor. Microsoft ise Xbox için bir gün önceki pazar gününü son gün olarak veriyor; konsolda oynayacaksanız pazarı esas alın. Ücretsiz sürüm oyunun tamamını kapsıyor. Oynamak için 13 yaş ve üzeri kullanıcılara açık bir Embark ID hesabı da gerekiyor.

İlerlemeniz de boşa gitmiyor: Embark'a göre oyunu satın alırsanız ücretsiz dönemde kazandığınız her şey hesabınızda kalıyor. Ücretsiz dönem, Frozen Trail güncellemesiyle aynı gün başladı. Oyunun çıkışından bu yana gelen en büyük paket olan Frozen Trail; Pendola Pass adlı karlı bir harita, Bully, Skulker ve Hydra adlı yeni ARC düşmanlarını ve içine girilebilen dev ARC Frigate'ı getirdi. Güncelleme ayrıca iki yeni silah ekliyor, yetenek ağacını yeniliyor ve depo alanını büyütüyor.

ARC Raiders Kaç TL, Türkçe Destek Var mı?

ARC Raiders'ın fiyatı Türkiye'deki Xbox mağazasında 15 Ekim 2026'ya kadar yüzde 50 indirimle 2.090 TL'den 1.045 TL'ye düştü. Steam'deki indirimli fiyat 19,99 dolar; bu da 8 Ekim 2026 kuruyla yaklaşık 984 TL ediyor. İki oyunda da Türkçe arayüz ve altyazı var, Türkçe seslendirme ise yok.

Konsolda ARC Raiders'ı satın alıp oynamaya devam edecekseniz bir ayrıntıyı hesaba katın. Oyunun Türkiye mağaza sayfasındaki nota göre ARC Raiders konsolda çevrim içi çok oyunculu abonelik istiyor, bu da en az Essential demek. Ücretsiz dönem bitince bu şart geri dönüyor. Steam'de böyle bir abonelik şartı yok.

Xbox İndirimli fiyat (15 Ekim 2026'ya kadar) 1.045 TL İndirimsiz fiyat 2.090 TL Çevrim içi oynamak için abonelik Game Pass Essential (aylık 269 TL)

STALKER 2'de Neler Değişti, Fiyatı Ne Kadar?

STALKER 2, Kasım 2025'te Game Pass'ten çıkmıştı. Geliştirici GSC Game World, Ağustos 2026'da Cost of Hope ek paketiyle birlikte büyük 2.0 güncellemesini yayımladı. Microsoft'un duyurusuna göre bu güncelleme performansı artırıyor ve oyunun görünümünü belirgin biçimde değiştiriyor.

Deneme sürümünü beğenirseniz oyunu daha ucuza alabilirsiniz: Xbox fiyatı yüzde 30 indirimle 1.449 TL'den 1.014,30 TL'ye indi. Microsoft, etkinlikte kazandığınız Gamerscore ve başarımların oyunu satın aldığınızda korunacağını belirtiyor.

Editörün Yorumu

Hafta sonunu ARC Raiders'a ayıracaksanız zamanlama iyi: SteamCharts verilerine göre oyunu Steam'de eylülde aynı anda en fazla 40 bin kişi oynarken Frozen Trail'in çıktığı gün bu sayı 130 bini aştı. Boş lobiyle uğraşmayacaksınız. Ancak Game Pass aboneliği olmayan konsol oyuncusu için hesap değişiyor: 1.045 TL'lik fiyata her ay 269 TL tutan Essential ekleniyor. Bu yüzden evde oyunu kaldıracak bir bilgisayarınız varsa Steam'deki 19,99 dolarlık indirimli fiyatı daha mantıklı buluyorum. Konsolda karar verecekseniz de acele etmeyin; indirim, ücretsiz dönem bittikten sonra birkaç gün daha sürüyor.