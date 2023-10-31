Xbox uygulaması ile iOS cihazlarınızdan Xbox'ınızı kontrol edebilir, oyun satın alabilir, topluluğu takip edebilirsiniz.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Xbox, Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox'ınız veya Windows 10 sistemli bilgisayarınız varsa kesinlikle yüklemeniz gereken bir uygulama. Konsolunuzun arayüzüne erişip medyalarınızı kontrol etmekten, mağazaya uğrayıp oyun satın almaya kadar her şeyi yapabiliyorsunuz.

arkadaşlarınızın ve kendinizin son etkinliklerini görmekten güncelleme paylaşmaya hemen her şeyi yardımcı uygulama sayesinde iOS cihazlarınızdan yapabiliyorsunuz. Xbox Live etkinliklerini takip etme, durum güncelleme, oyun klibi paylaşma, oyun içeriklerini izleme ve etkileşimde bulunma gibi birçok şeyi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz.

Xbox İndir

Arkadaşlarınızla sesli veya yazılı sohbet edebilirsiniz. İnternet üzerinden konsolunuzu doğrudan telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzdan istediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. Telefonunuzu adeta bir konsol olarak kullanın ve rahat bir oyun keyfi yaşayın.

Siz de Xbox indirerek, telefonunuzdan arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve konsol olarak kullanabilirsiniz.

Xbox Özellikleri