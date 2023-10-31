Xbox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,052
- DOSYA BOYUTU 84 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Xbox uygulaması ile konsolunuzu Android cihazınızdan kontrol edebilir, oyun satın alabilir, etkinlikleri takip edebilirsiniz.
Xbox uygulamasında, telefonunuzdan oyun konsolunuzu kontrol edebilir ve arkadaşlarınızla mesajlaşabilirsiniz. Çevrimiçi olan arkadaşlarınızı görün ve onlarla mesajlaşın. Ayrıca konsolunuzda oynarken aldığınız klipleri ve ekran görüntülerini uygulama içerisinde görüp izleyebilirsiniz.
Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla sesli veya yazılı sohbet edebilirsiniz. Yeni oyun davetleri gönderebilir, grup sohbeti oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. İnternet üzerinden konsolunuzu doğrudan telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzdan istediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz.
Xbox İndir
Uygulamada oyun oynamak için desteklenen bir telefona, Bluetooth denetleyicisine ve iyi bir internete sahip olmanız gerekmektedir. Bu sayede daha rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Öncelikle özelliklerin tamamından faydalanmak için Xbox üyeliklerini satın alarak, gerekli özelliklere sahip olabilirsiniz. Siz de Xbox uygulamasını indirerek, her daim oyunda kalabilirsiniz.
Xbox Özellikleri
- Arkadaşlarınızla birlikte sesli ve mesaj yoluyla sohbet edin.
- Oyun kliplerini veya ekran görüntülerini uygulama üzerinden seyredin.
- İnternet üzerinden konsolunuzu telefonunuza aktarın.
- Grup oluşturun, davet gönderin ve oyun esnasında sesli konuşun.
- Ücretsiz bir şekilde indirin ve nerede istiyorsanız orada oyun oynayın.
- Xbox üyeliklerine göz atın.
Xbox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 79
- DOSYA BOYUTU 105 MB
- Üretici Microsoft Corporation
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Xbox uygulaması ile iOS cihazlarınızdan Xbox'ınızı kontrol edebilir, oyun satın alabilir, topluluğu takip edebilirsiniz.
Xbox, Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox'ınız veya Windows 10 sistemli bilgisayarınız varsa kesinlikle yüklemeniz gereken bir uygulama. Konsolunuzun arayüzüne erişip medyalarınızı kontrol etmekten, mağazaya uğrayıp oyun satın almaya kadar her şeyi yapabiliyorsunuz.
arkadaşlarınızın ve kendinizin son etkinliklerini görmekten güncelleme paylaşmaya hemen her şeyi yardımcı uygulama sayesinde iOS cihazlarınızdan yapabiliyorsunuz. Xbox Live etkinliklerini takip etme, durum güncelleme, oyun klibi paylaşma, oyun içeriklerini izleme ve etkileşimde bulunma gibi birçok şeyi uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz.
Xbox İndir
Arkadaşlarınızla sesli veya yazılı sohbet edebilirsiniz. İnternet üzerinden konsolunuzu doğrudan telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzdan istediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz. Telefonunuzu adeta bir konsol olarak kullanın ve rahat bir oyun keyfi yaşayın.
Siz de Xbox indirerek, telefonunuzdan arkadaşlarınızla sohbet edebilir ve konsol olarak kullanabilirsiniz.
Xbox Özellikleri
- Arkadaşlarınızla birlikte sesli ve mesaj yoluyla sohbet edin.
- Konsolunuzu telefon üzerinden kontrol edin.
- Oyun kliplerini veya ekran görüntülerini uygulama üzerinden seyredin.
- İnternet üzerinden telefonunuza konsolunuzu aktarın.
- Grup oluşturun, davet gönderin ve oyun esnasında sesli konuşun.
- Xbox premium üyeliklerine göz atın.