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Xbox

Xbox

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 3,052
  • DOSYA BOYUTU 84 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Microsoft Corporation
  • İndir

Xbox uygulaması ile konsolunuzu Android cihazınızdan kontrol edebilir, oyun satın alabilir, etkinlikleri takip edebilirsiniz.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Xbox uygulamasında, telefonunuzdan oyun konsolunuzu kontrol edebilir ve arkadaşlarınızla mesajlaşabilirsiniz. Çevrimiçi olan arkadaşlarınızı görün ve onlarla mesajlaşın. Ayrıca konsolunuzda oynarken aldığınız klipleri ve ekran görüntülerini uygulama içerisinde görüp izleyebilirsiniz. 

Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla sesli veya yazılı sohbet edebilirsiniz. Yeni oyun davetleri gönderebilir, grup sohbeti oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. İnternet üzerinden konsolunuzu doğrudan telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzdan istediğiniz gibi oyun oynayabilirsiniz.

Xbox İndir

Uygulamada oyun oynamak için desteklenen bir telefona, Bluetooth denetleyicisine ve iyi bir internete sahip olmanız gerekmektedir. Bu sayede daha rahat bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Öncelikle özelliklerin tamamından faydalanmak için Xbox üyeliklerini satın alarak, gerekli özelliklere sahip olabilirsiniz. Siz de Xbox uygulamasını indirerek, her daim oyunda kalabilirsiniz.

Xbox Özellikleri

  • Arkadaşlarınızla birlikte sesli ve mesaj yoluyla sohbet edin.
  • Oyun kliplerini veya ekran görüntülerini uygulama üzerinden seyredin.
  • İnternet üzerinden konsolunuzu telefonunuza aktarın.
  • Grup oluşturun, davet gönderin ve oyun esnasında sesli konuşun.
  • Ücretsiz bir şekilde indirin ve nerede istiyorsanız orada oyun oynayın.
  • Xbox üyeliklerine göz atın.