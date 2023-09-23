Xiaomi 14'ün Şarj Hızı Ortaya Çıktı!

Yeni Xiaomi modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme sonucunda Xiaomi 14 modelinin şarj hızı ortaya çıktı. Peki, dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen akıllı telefon modeli şarj konusunda beklentileri karşılayabilecek mi?

Xiaomi 14'ün Şarj Hızı Neler Sunacak?

Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modelden oluşması beklenen Xiaomi 14 serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni ortaya çıkan bilgiler ile birlikte Xiaomi 14 modelinin şarj hızı belli oldu.

Çin merkezli Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı Xiaomi 14 modeli 3C sertifika veritabanında göründü. Ortaya çıkan bilgilere göre 23127PN0CC model numarasına sahip olan telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xiaomi 13 modeli 67W hızlı şarj desteğine sahip. Dolayısıyla 3C sertifika veritabanında yer alan bilgilere göre yeni telefonda şarj hızında bir artış yaşanacak. Serinin diğer modellerinin şarj hızı ise henüz bilinmiyor.

Xiaomi 14 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon modellerinin 2023 yılının kasım ya da aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra'nın ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde Çin'de satışa sunulacağı söyleniyor.

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