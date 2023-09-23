Xiaomi Redmi K70 Serisinin Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi Redmi K70 serisinin tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, üç farklı modelden oluşması beklenen yeni akıllı telefon serisi hangi tarihte piyasaya sürülecek?

Xiaomi Redmi K70 Serisinin Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Redmi K70 Pro, Redmi K70 ve Redmi K70E olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen Redmi K70 serisinin ne zaman tanıtılacağı ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefonların aralık ayı içerisinde Çin'de tanıtılacağı iddia edildi.

Redmi K70 serisinin çıkış tarihi ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Bu nedenle bu telefonlar farklı bir tarihte de piyasaya sürülebilir. Geçtiğimiz haftalarda Redmi K70 Pro modelinin Geekbench puanları ortaya çıkmıştı.

23113RKC6C model numarasına sahip olan telefon tekli çekirdek testinde 1882 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4536 puan almıştı. Geekbench testiyle birlikte telefonda Dimensity 9200+ işlemcisinin yer aldığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda ise telefonun Snapdragon 8 Gen 3'e sahip olacağı iddia ediliyordu.

Xiaomi Redmi K70 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Çözünürlüğü : 2K

: 2K Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Hızlı Şarj : 120W

: 120W Batarya : 5120 mAh

: 5120 mAh RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar İşlemci : MediaTek Dimensity 9200+

: MediaTek Dimensity 9200+ Yazılım: Android 13

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