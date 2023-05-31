Xiaomi 14 Serisi Özellikleri, Fiyatları ve Çıkış Tarihi

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 Ultra modellerinden oluşması beklenen Xiaomi 14 serisinin özellikleri, Çin merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen telefonları kullanmayı tercih eden çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Bu yazıda söz konusu modellere dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Fiyat performans telefon modellerinin yanı sıra amiral gemisi telefonlar da piyasaya süren Xiaomi, yeni bir akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tıpkı Xiaomi 12 serisi gibi üç farklı modelden oluşacağı düşünülen telefonlar şimdiden merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Xiaomi 13 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamaya başarmıştı. Peki, şirketin piyasaya süreceği yeni telefonlar neler sunacak? Bu zamana kadar yaşanan bazı sızıntılar, Xiaomi marka yeni modellerin sahip olacağı donanım bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Not: Rehberde yer alan Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Pro ve Xiaomi 14 modellerinin donanımı ve fiyatı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Xiaomi 14 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,36 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 535 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 10 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 67W

Kablosuz Şarj: 50W

Yazılım: ?

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Xiaomi 14, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda ayrıca 4500 mAh batarya kapasitesi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin yer alması bekleniyor.

Xiaomi 14 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 90W / 120W

Kablosuz Şarj: 50W

Yazılım: ?

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

İddiaya göre Xiaomi 14 Pro modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde üç adet kamera yer alacak. Arka kameralar 4K ve 8K çözünürlüklerinde video kaydını destekleyebilir. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunabilir.

Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,73 inç

Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

İşlemci Çekirdekleri: ?

Üretim Teknolojisi: ?

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 32 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: ?

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: ?

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinden sonra tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra 6,73 inç ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefonun LTPO AMOLED ekranının 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Xiaomi 14 Serisi Fiyatı

Xiaomi 14 başlangıç fiyatı: 590 dolar

Xiaomi 14 Pro başlangıç fiyatı: 730 dolar

Xiaomi 14 Ultra başlangıç fiyatı: 880 dolar

Xiaomi 14 serisinin fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü söz konusu telefonlar farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Xiaomi 14 Serisi Çıkış Tarihi

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro modellerinin 2023 yılının kasım ya da aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra modelinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde Çin'de piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Bu yazıda Xiaomi 14 serisinin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Peki, Xiaomi marka yeni telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.