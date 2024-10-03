200 MP Kameralı Xiaomi 15 Ultra'nın Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tasarımda Değişiklik!

Uzun süredir merak içerisinde beklenen Xiaomi 15 Ultra modelinin görüntüleri sızdırıldı. Ortaya çıkan görüntüler, kamera performansıyla öne çıkması beklenen yeni telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın Tasarımı Sızdırıldı

Xiaomi, bu ayın sonunda Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin diğer modeli olan Xiaomi 15 Ultra'nın ise önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor.

Bu zamana kadar Xiaomi 15 Ultra'nnı özelliklerine dair çeşitli bilgiler ortaya çıkmıştı. Bu kez ise telefonun tasarımına ışık tutuyor. Telefonun arka kamera tasarımı Xiaomi 14 Ultra'da tercih edilen tasarıma oldukça benziyor fakat lens dizilimi açısından ufak bir fark mevcut.

Üstte bir lens bulunurken diğer üç lens ise altta konumlanıyor. Xiaomi 14 Ultra'da ise her iki tarafta da ikişer lens yer alıyor. Telefonun ön yüzeyi ise önceki modele oldukça benziyor.

Yeni telefonun arka kameraları arasında Samsung ISOCELL HP9 sensörünü içeren 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameranın yer alması bekleniyor. Xiaomi 14 Ultra'da ise Sony IMX858 sensörünü içeren 50 MP çözünürlüğünde periskop telefoto kamera tercih edilmişti.

15 Ultra'da ana kameranın 1 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor. Ana kameranın, OIS özelliğini destekleyen ve Sony LYT-900 sensörünü içeren 50 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

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