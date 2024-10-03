BTK'ya Sorduk: Türkiye'de eSIM Kullanımı Engellendi mı?

Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları neredeyse her geçen gün artıyor. Yüksek vergi, dolar kuru ve enflasyon kaynaklı olan bu durum ne yazık ki yurt dışı telefon kullanımını da artırıyor. İnsanlar özellikle amiral gemisi modelleri Türkiye'den almak yerine yurt dışından yarı fiyatına alarak 120 günlük kullanım süresinden faydalanıyor.

Üstelik söz konusu amiral gemisi cihazlarda olan çift sim özelliği ile 120 + 120 gün şeklinde yaklaşık sekiz ay IMEI kaydı yapılmadan kullanılabiliyor. Buradaki tek sorun ise çoğu modern telefonda ikinci telefonun eSIM olması. Türkiye'deki regülasyonlar nedeniyle eSIM almak için bayiye gitmeniz ve işlemlerini orada tamamlamanız gerekiyor.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı telefon kullanımından rahatsız olduğu biliniyor. Bu nedenle yakın geçmişte IMEI kayıt ücretlerine büyük zamlar yapıldı. Ancak kullanıcılar bu sefer de telefonlarını kaydettirmek yerine sekiz aylık kullanım hakkıyla yetinmeye başladı. Kalan 120 gün ise ikinci bir telefon ile geçiştirilmeye başlandı.

Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise BTK'nın bunu önlemek için eSIM'e karşı hamle yaptığını iddia etti. Buna göre BTK, "kaçak kullanımı engellemek için eSim’e geçişi kapattı." söylemleri yayıldı. Peki gerçekten de yurt dışı telefonların kullanımını engellemek amacıyla eSIM kapatıldı mı? İşte detaylar!

BTK, eSIM Kullanımını Kapatmadı ve Engellemiyor

Eğer konuyla ilgili gerekli tüm bilgileri edindiyseniz "BTK, eSIM kullanımını kapattı mı?" sorusunun net cevabını verebiliriz. Hayır, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan böyle bir karar yok. eSIM, Türkiye'de hala aktif olarak kullanılabilen ve yasal bir engeli olmayan bir teknoloji. Peki bu iddiaların nereden çıktığını soracak olursanız, orası biraz karışık.

İddiaların ardından Tamindir.com olarak BTK ile iletişime geçtik ve böyle bir karar olmadığını doğruladık. Hemen ardından ise sorunun kaynağını araştırmak için bazı operatör bayileri ile görüştük. Bazılarından aldığımız yanıt ise sorunun kaynağını ortaya çıkardı. Buna göre eSIM ile ilgili herhangi bir sorun yok. Ancak bayiler sistem nedeniyle bunu yapmak istemiyor.

Görünüşe göre eSIM'e geçişle ilgili güvenlik amacıyla bazı değişikliklere giidlmiş. Örneğin kimliğiniz hattınızı aldığınız tarihten bu yana değiştiyse ve operatöre ilettiğiniz haliyle bazı farklar varsa sistem sizi güvenlik amacıyla "uğraştırıyor". 1-2 saati bile bulan bu işlemler esnasında video çekerek ilgili operatörün sistemine yüklemeniz bile gerekebiliyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere pek çok işletme birkaç saat boyunca tek bir müşterinin işiyle uğraşmak istemiyor. Tam da bu nedenle bazı kişiler, "sistem kapalı, BTK bu işleri zorlaştırdı, eSIM'i bitirdiler" şeklinde açıklamalar yaparak adeta suçu başkasına atıyor. Peki bu yeni güvenlik önlemleri gerçekten gerekli mi?

Bu sorunun cevabı da kesinlikle evet. Günümüzde sosyal medya hesaplarımızdan tutun da finansal işlemlere kadar pek çok konuda güvenlik için SMS doğrulama kullanıyoruz. Ancak dolandırıcılar kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı yöntemlerle sahte kimlik hazırlayıp mevuct hattınız üzerinden eSIM ya da ikiz SIM çıkarıyor.

Bu durum mobil bankacılıktan tutun da kripto paraya ve hatta sosyal medya hesaplarınıza kadar her yere erişilmesini sağlıyor. Ne yazık ki böyle bir durumda çok ciddi zararlar oluşabiliyor. Yine de güvenlik önlemlerinin vatandaşın kritik bir teknolojiye erişmini zorlaştırmadan alınması gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce BTK aldığı güvenlik önlemleri ile dolandırıcıları mı yoksa yurt dışı telefon kullanan insanları mı hedef alıyor. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.