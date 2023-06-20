Xiaomi Mix Fold 3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Katlanabilir telefon kullanmaktan keyif alan kişiler, Xiaomi Mix Fold 3 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni katlanabilir akıllı telefon modeline dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

2022 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mix Fold 2 isimli katlanabilir telefon modeli ilgi odağı hâline gelmişti. Yakın zamanda ise Mix Fold serisinin yeni modelinin tanıtılması bekleniyor. Peki, en iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Mix Fold 3 neler sunacak?

Not: Bu rehber, Xiaomi Mix Fold 3 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberde bulunan bilgiler, zaman içinde değişebilir.

Xiaomi Mix Fold 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,02 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 365 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus

İkinci Ekran Boyutu: 6,5 inç

İkinci Ekran Çözünürlüğü: FHD+

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4 nm

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Arka Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP

Arka Kamera Video Kaydı: ?

Ön Kamera: 20 MP

Ön Kamera Video Kaydı: ?

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 5020 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Ağırlık: ?

İddiaya göre 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Mix Fold 3, OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun diğer ekranının ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden alması beklenen telefonda 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri sunulabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX989 kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX858 ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX858 periskop kameranın yer alacağı ileri sürüldü.

5020 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edilen katlanabilir telefonun 67W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor. Ayrıca Mix Fold 3'ün 262 gram ağırlığındaki Mix Fold 2'den daha hafif olması bekleniyor.

Xiaomi Mix Fold 3 Fiyatı

Xiaomi Mix Fold 3 modelinin 1330 dolar civarında başlangıç fiyatıyla beraber piyasaya sürülmesi bekleniyor. Xiaomi marka yeni katlanabilir telefonun fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı söz konusu telefon farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Xiaomi Mix Fold 3 Çıkış Tarihi

İki farklı renk seçeneğine sahip olacağı söylenen Xiaomi Mix Fold 3 isimli akıllı telefon modelinin 2023 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.

Bu yazıda Xiaomi Mix Fold 3 donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Peki, Xiaomi marka katlanabilir telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.