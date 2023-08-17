iPhone 15 Pro'nun Görüntüleri Sızdırıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone 15 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone modelinin tasarımı belli oldu. Peki, iPhone 15 Pro olarak isimlendirilecek cihaz, görünüm konusunda beklentileri karşılayabilecek mi?

Dört farklı modelden oluşan iPhone 14 serisinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından yeni iPhone modelleri merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15'in USB-C girişi görüntüleri ile ilgili sızıntı sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

iPhone 15 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Yaşanan yeni gelişme, iPhone 15 Pro modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Majin Bu isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcı, yeni iPhone modelinin maket görüntülerini paylaştı.

In case you were wondering, here's how the iPhone 15 Pro feels in the hands pic.twitter.com/IRtfepHyTj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 16, 2023

Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar, iPhone 15 Pro modelinin tasarım konusunda iPhone 14 Pro'ya oldukça benzeyeceğini gösteriyor. Söz konusu görseller ayrıca telefonun tek elle tutulduğunda nasıl görüneceği hakkında bilgi sahibi olmamıza da yardımcı oluyor.

Alt kısımda yer alan hoparlör deliklerinin sayısı eşit görünmüyor. iPhone 14 Pro modelinde de hoparlör konusunda aynı tasarım tercih edilmişti. Titanyum kaplama ile beraber geleceği söylenen telefon, geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 14 Pro modeline kıyasla daha ince çerçevelere sahip olabilir.

Merak içerisinde beklenen iPhone 15 Pro modelinin tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.