iPhone 15 Pro'nun Görüntüleri Sızdırıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?

iPhone 15 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte çok yakında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone modelinin tasarımı belli oldu. Peki, iPhone 15 Pro olarak isimlendirilecek cihaz, görünüm konusunda beklentileri karşılayabilecek mi?

Dört farklı modelden oluşan iPhone 14 serisinin geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesinin ardından yeni iPhone modelleri merak içerisinde beklenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde iPhone 15'in USB-C girişi görüntüleri ile ilgili sızıntı sonrasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yaşanan yeni gelişme, iPhone 15 Pro modelinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Majin Bu isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcı, yeni iPhone modelinin maket görüntülerini paylaştı.

In case you were wondering, here's how the iPhone 15 Pro feels in the hands pic.twitter.com/IRtfepHyTj