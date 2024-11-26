Xiaomi'den Devasa Bataryalı Yeni Telefon Geliyor: Özellikleri Sızdırıldı!

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Orta segmentte konumlanacak yeni telefonun devasa batarya kapasitesi ile birlikte geleceği öne sürülüyor.

Xiaomi'nin Yeni Telefonu Hangi Özellikleri Sunacak?

Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj teknolojisi destekleyecek. 90W, yüksek bataryayı hızlı şekilde doldurmak için yeterli olacaktır.

Cihaz ne yazık ki kablosuz şarj teknolojisini desteklemeyebilir. Telefonda Snapdragon 8s Elite işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Güç ve enerji tüketimi arasında denge kuracak bu işlemci, Snapdragon 8s Gen 3'e kıyasla önemli iyileştirmeler içerecek.

Telefonun ismi henüz bilinmiyor fakat Redmi Turbo 4 Pro veya Redmi K90 olabileceği yönünde söylentiler mevcut. Xiaomi, konu ile ilgili henüz resmî açıklama yapmadı. Dolayısıyla telefonun farklı isim ve özellikler ile gelme ihtimali bulunuyor.

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