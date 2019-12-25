Yaani Mail Hizmetini Gerçekten Turkcell Mühendisleri mi Geliştirdi?

Turkcell, dün yaptığı toplantı sonrasında Türkiye’nin yerli ve milli e-postası başlığıyla Yaani Mail hizmetini devreye aldı. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalacak mottosu ile geliştirilen servisin tanıtımından sonra Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, elektronik posta servisinin Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildiğini söyledi. Peki, gerçekten böyle mi?

Turkcell geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin arama motoru adı altında Yaani hizmetini devreye almıştı. Yaani markasının sadece arama motoru olarak kalmayacağını dile getiren Turkcell yetkilileri, farklı hizmetlerin de Yaani adı altında kullanıma alınacağını aktarmışlardı. İşte bu hizmetlerden bir tanesi olan Yaani Mail, dün yapılan tanıtım etkinliği sonrasında hizmete sunuldu.

Tanıtım etkinliği sırasında elektronik posta servisinin Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildiğinden bahsedilirken, Yaani Mail hizmetinin herkese açılmasından sonra durumun böyle olmadığını gördük. Yaani Mail sunucularına göz attığımızda, altyapının bir başka şirket tarafından sağlandığı açıkça görülebiliyordu.

Yaani Mail ve SMTP/IO ortaklığı

Hemen yukarıda yer alan Twitter paylaşımında gördüğünüz gibi Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, servisin Turkcell mühendisleri tarafından geliştirildiğini belirtiyordu.

Böyle bir söyleme rağmen e-posta sunucusunda servisin SMTP/IO isimli bir başka şirket tarafından geliştirildiği ve desteklendiği açıkça görülmekte. Adresi Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri olan SMTP/IO şirketi, her ne kadar ABD’de görünüyor olsa da Mehmet Avcıoğlu ve Gökalp Çakıcı tarafından kurulmuş olmalarıyla Yaani Mail’in “Türk Mühendisler Geliştirdi” iddiasını bir şekilde karşılıyordu.

(Güncelleme: Alınan bu ekran görüntüsünden sonra Turkcell, Powered By ibaresini kaldırdı.)

SMTP/IO, ortaklarına bulut sunucular üzerinden elektronik posta hizmeti veren ve elektronik posta işlerini bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen bir şirket. Her seviyede e-posta hizmeti sağlayan SMTP/IO’nun, Türkiye tarafını teşkil ediyor diyebileceğimiz ve Gökalp Çakıcı’nın CEO görevini üstlendiği Uzman Posta isimli bir başka şirket ise bugüne kadar birçok özel şirkete ve devlet kurumuna bulut e-posta hizmeti sağlayan bir kurum.

Sonuç olarak Turkcell Yaani Mail, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu SMTP/IO tarafından desteklendiği görülen ve muhtemelen altyapısını SMTP/IO ve Uzman Posta şirketlerinden alan bir mail servisi olarak karşımıza çıkıyor.