E-posta Adresinin Geçerli Olup Olmadığı Nasıl Kontrol Edilir?

Düzenli olarak e-posta göndermenizin gerektiği bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Yanıt beklediğiniz e-postaların size uzun bir süredir ulaşmadığının farkına vardınız mı? Belki de bu e-posta adresi artık geçerli değildir. Bu gibi durumlarda e-posta göndermek istediğiniz e-posta adresinin hâlâ geçerli olup olmadığından haberdar olmanın size büyük katkısı olacaktır.

Etkin olmayan e-posta adreslerine e-posta göndermeye çalışarak boşa çaba sarf etmek istemiyor olmalısınız. Geçerli olmayan e-posta adreslerinden yanıt beklemek zorunda değilsiniz çünkü bir e-posta adresinin etkin olup olmadığını öğrenmenize yardımcı olacak birkaç aracımız bulunuyor. Bu yazıda, bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını nasıl kontrol edebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını öğrenmek için kullanabileceğiniz araçlar!

1 Email Checker

Email Checker, bir e-posta adresinin geçerli olup olmadğını kontrol edebileceğiniz bir web aracıdır. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Email Checker’ın kullanımı oldukça kolaydır. Kullanımı ücretsiz olan Email Checker’da sadece e-posta adresini girmeniz ve “Check” butonuna tıklamanız yeterlidir. Bu işlemin ardından Email Checker, girdiğiniz e-posta adresinin geçerli olup olmadığını gösterecektir.

Mail Tester, e-posta adreslerinin geçerli olup olmadığını kontrol edebileceğiniz bir web aracıdır. Mail Tester, girdiğiniz e-posta adresinin artık geçerli olup olmadığını anlayabilmek için gerçek bir e-posta gönderilmeden birkaç test gerçekleştirir. Mail Tester web aracı üzerinden bir e-posta adresinin geçerli olup olmadığını kontrol etmek için ilk olarak e-posta adresini kutucuğa yazmanız ve hemen ardından “Check address” butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemden hemen sonra ise girdiğiniz e-posta adresinin etkin olup olmadığını görebilirsiniz.

MyEmailVerifier, toplu olarak e-posta adresi doğrulamak için yardımınıza koşan başka bir harika araçtır. MyEmailVerifier bu alandaki en ucuz hizmet olduğunu iddia etmektedir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve gerçek zamanlı doğrulama özelliği bulunmaktadır.

MyEmailVerifier’ın sürükle ve bırak özelliği ile e-posta listenizde yer alan e-posta adreslerini çok basit bir şekilde doğrulayabilirsiniz. Bir e-posta adresinin hâlâ kullanılmakta olup olmadığını saniyeler içinde öğrenmenize yardımcı olan MyEmailVerifier, bir e-posta adresinin geçerliliği öğrenilmek söz konusu olduğunda akılda bulundurulması gereken araçlardan biri olarak kabul edilmektedir.