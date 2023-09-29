Mail Gönderiminde Kolay Yol: Folk App Nedir? Nasıl Kullanılır?

Folk App, yapay zeka destekli bir mail gönderme yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar kendi alanlarından toplu şekilde kişiselleştirilmiş e-postalar gönderebiliyor. Bu uygulama ile her mail alıcısına göre kişiselleştiriliyor.

Bir grubun tümüne tek seferde 5.000 kadar mail toplu olarak gönderilebiliyor. Otomatik özelleştirme kapsamında uygulama üzerinde bazı veriler depolanıyor.

Depolanan veriler; ad, soyad, iş, şirket, iş unvanı, özel metin alanı vb. şekilde sıralanıyor. Verilerden yararlanarak mailler kişiselleştirildikten sonra gönderilebiliyor.

Folk App Ne İşe Yarar?

Folp App sayesinde önemli maillerinizi güvenli şekilde gönderebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde gönderilen maillerin karşı tarafa nasıl ve ne zaman ulaşacağına dair tüm detaylara ve bilgilere sahip olabilirsiniz. Uygulamadaki kullanıcı alanları kişiselleştirilebilir.

Yapay zeka teknolojisinin entegre edildiği bu uygulama sayesinde mailler daha hızlı yazılır. Yukarıda belirtildiği üzere toplu şekilde özelleştirilmiş e-postalar gönderilir. Uygulama kullanıcıları birbirlerini takip edebilir. Gelişmiş izleme özelliğiyle çeşitli bilgilere ulaşılabilir.

CRM üzerindeki tüm unsurlar yönetilebilir. Uygulamada kişi takip sınırlaması yoktur. Herkes dilediğ kişileri takip edebilir. Kullanıcı takiplerinde tam kontrol sağlanabilir.

Folk App Nasıl Kullanılır?

Folk App’te hedefin doğru seçilmesi çok önemlidir. Uygulama üzerinden mail şu şekilde gönderilir;

E-posta gönderilmek istenen grup seçilir.

Grubun tümüne mail gönderilecekse “Hepsine mesaj gönder” butonuna tıklanır. Bu yöntemin yerine filtreler uygulanıp arkasından “Tümüne Mesaj Gönder” seçeneğine de tıklanabilir. Tüm bu eylemlerin yanı sıra liste içerisinden kişiler seçilip “Mesaj X kişi” butonuna da tıklanabilir.

Folk App üzerinden mesaj şöyle gönderilir;

“Kimden” kısmında maili gönderen kişi bulunup seçilir. Alan adı ve kimliğin doğrulanmasının ardından birden çok gönderen eklenir.

Gönderenler listesi üzerinden kampanyanın gönderileceği ekipler seçilir.

Alana herhangi bir konu eklenir.

Mail kişiselleştirilirken maile özel değişkenler eklenebilir. Bunun için araç çubuğu üzerindeki seçenek ya da “/” kullanılır.

Mailde belirtilecek özel değişkenler; iş unvanı, ad, soyad, şirket, URL’ler ve özel metin alanları dinamik verilerden oluşuyor.

Maile satır içi görseller eklenir.

Görseller, maile ücretsiz olarak yüklenmektedir.

Mesaj kısmına görseller sürüklenip bırakılır. Aynı zamanda Unsplash ile de entegrasyon kullanılabilir.

Maile ekler eklenir.

Uygulamadaki kişi listesi CC ya da BCC’ye eklenerek bir sonraki adıma geçilir.

Mail üzerinde satır içi bağlantıların oluşturulması için mesaj açılıp araç çubuğu üzerindeki bağlantı simgesi seçilir. Bunun yerine CTRL + V ile bağlantı direkt mail üzerine de yapıştırılabilir.

Ekranın sol altında yer alan “Şablonlar” alanına tıklanarak taslak şablon şeklinde kaydedilebilir. Şablonlar, ilerleyen dönemlerde mail göndermek için de kullanılabilir. Maillerin her birinin ayrı ayrı incelenmesi ve düzenlenmesi içinde “Mesajları İncele” butonuna tıklanabilir.

Ekranın sol kısmındaki alıcılar listesi üzerinden kişiler aranabilir. Hatta istenmeyen kişilerde silinebilir. Mesajları kişiselleştirmek için manuel şekilde düzenleme yapılabilir.

Düzenlenmenin tamamlanması içinde mail kaydedilip uygulama kapatılır. Kaydedilen mailler “Mesajlar” kısmında görüntülenir.

Folk App ile Neler Yapılabilir?

Maillerin gönderilmesinin yanı sıra Folk App ile mailler analiz edilip karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı da takip edilebilir.

Uygulama üzerinden gönderilen maillerde gönderimi yapan kişinin adıyla mailin önizlemesi görüntülenir. Mailleri gönderen kişilerin sadece son etkileşimleri otomatik güncellenmektedir.

Mail gönderiminin ardından kişiler toplu olarak takip edilebilir. Folk App üzerindeki gruplara kullanıcılar birbirlerini ekleyebilir. Folk App şöyle mailler atılabilir;