Yapay Zeka ile E-Mail Yazabileceğiniz 10 Uygulama

Yapay zekâ desteğiyle her zamankinden daha profesyonel ve açıklayıcı e-mailler yazabilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz birçok farklı uygulama mevcut. Bu uygulamalar sayesinde etkileyici metinler oluşturarak e-maillerinizi daha işlevsel hale getirebilir, satış stratejinizi geliştirecek hamlelerde bulunabilirsiniz.

Eğer firma sahibi değil de bir çalışan olarak e-mail yazarken yapay zekâ araçlarından yararlanmayı hedefliyorsanız bu araçlar ile profesyonel mailler yazabilirsiniz. Kısa sürede maillerinizi yazıp göndererek çalışırken zaman kazanabilirsiniz.

E-Mail Yazarken Kullanabileceğiniz Başlıca Yapay Zeka Araçları Hangileri?

Flowrite

Lyne.ai

Magic Sales Bot

Lavender

SmartWriter.ai

Lola AI

Conversion.AI

Snazzy.AI

BEE Pro

Nanonets

1. Flowrite

Flowrite seçtiğiniz şanblonlara girmiş olduğunuz talimatlara uygun eklemeler yaparak kişiselleştirilmiş e-mailler oluşturmanıza olanak sağlıyor. Hazırladığınız e-mailin biçimlendirilmesinde dil bilgisi ve yazım analizlerinde ve içeriğin gönderiminde aktif olarak rol oynuyor.

Ücretsiz deneme seçeneği bulunan uygulamanın sunduğu ücretli planlar da bulunuyor. Seçtiğiniz özellikler ve gönderdiğiniz mesajların sayısına bağlı olarak ödemeniz gereken tutar ise 5-30 dolar aralığında değişkenlik gösteriyor. Tek tıkla e-posta yanıtlama imkânı sunuyor.

2. Lyne.ai

Çoğunlukla kısa ve uzun açılış satırları oluşturma amacıyla kullanılan, yapay zeka destekli bri e-mail yazma aracı olarak Lyne.ai karşımıza çıkıyor. Yeni müşteriler yaratma ve kampanya metinleri düzenleme konusunda destek alabileceğiniz bu uygulamada Linkedin entegrasyonunun olması ekstra avantaj sağlıyor. Sadece 4-5 saniyede etkileyici bir açılış satırı yazmanızı sağlayan uygulamada farklı müşteriler ve dosyalar için etiket oluşturma imkânınız bulunuyor.

3. Magic Sales Bot

Özgün ve özelleştirilmiş satış e-postaları hazırlamanızı sağlayan yapay zekâ aracıyla potansiyel müşterilerinize özel teklifler sunabilirsiniz. Ücretsiz deneme seçeneği bulunan bu uygulama Linkedin’den veri bulma özelliği ile saıtş amaçlı maillerinizi hazırlarken sizlere ekstra kolaylık sağlar. E-posta adreslerini bulma, sosyal medya kişiselleştirme gibi ek özellikler sunan Magic Sales Bot ile satış alanındaki başarınızı artırabilirsiniz.

4. Lavender

Lavender, hem satış hem de e-mail üretimi için kullanılan yapay zekâ araçları arasında sayılıyor. Satış odaklı mail’lerinizde olumlu yanıtlar almanıza yardımcı olacak, daha üstün niteliklere sahip e-postalar üretmenizi sağlayan bir araç olarak Lavender’i kullanabilirsiniz.

5. SmartWriter.ai

Birçok kaynakta önerilen yapay zeka destekli e-mail yazma araçlarından biri olan SmartWriter.ai yüksek kaliteli içerik üretimine odaklanıyor. GPT-3 Modeli ile faaliyet gösteren uygulama insan yazısı ile benzer özellikler gösteren, gerçekçi ve profesyonel e-postalar oluşturmanıza yardımcı oluyor.

6. Lola AI

Akıllı yazma asistanı Lola AI, birçok parametreye göre kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlamanızı sağlıyor. Satışlarınızı artırmak, hedef kitle ile bağlantı ve etkileşim kurmak gibi çeşitli amaçlara hitap eden e-mailler oluşturmak için Lola AI’dan yararlanabilirsiniz.

Bu uygulamaların yanı sıra Conversion.ai, Snazzy.ai, BEE Pro, Nanonets gibi araçları kullanarak da yapay zekâ desteğiyle e-mail yazabilirsiniz. E-mail yazmanın yanı sıra bu araçların birçoğuyla maillerinizi gruplandırıp, gönderim tarihlerini planlayarak daha organize bir iş planı oluşturabilirsiniz.